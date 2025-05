Endspurt in Korb: Am 11. Mai eröffnet die neue Freiluftausstellung „Köpfe am Korber Kopf“. Für einen langjährigen Unterstützer des Kunstprojekts ist die 19. Ausgabe die letzte.

Phillip Weingand 03.05.2025 - 11:00 Uhr

Die Kunst ist im Endspurt: Bevor die nächste Runde der beliebten Freiluftausstellung „Köpfe am Korber Kopf“ losgehen kann, haben Künstler, Spediteure und der Bauhof der Gemeinde Korb in den kommenden Tagen noch alle Hände voll zu tun, die teilweise tonnenschweren Kunstwerke an Ort und Stelle zu bringen.