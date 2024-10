Körperverletzung am Bahnhof Bad Cannstatt

In der Bahnhofshalle Bad Cannstatt kam es am Dienstagabend zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 39-jähriger Mann einem 29-Jährigen ins Gesicht geschlagen hat. Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Laureta Nrecaj 02.10.2024 - 12:14 Uhr

Während eines Streits am Bahnhof Bad Cannstatt hat ein 39-Jähriger einem 29-jährigen Reisenden ins Gesicht geschlagen. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 22.30 Uhr in der Bahnhofshalle, teilt die Polizei mit.