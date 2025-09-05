Am Donnerstagabend sind Polizisten durch den Ortskern von Steinheim (Kreis Ludwigsburg) gerannt – in Facebook wurden bereits Sorgen geäußert. Jetzt ist klar, was los war.

Am Donnerstagabend kam es im Steinheimer Ortskern zu einem großen Polizeieinsatz, der zunächst für Verunsicherung sorgte. „Kann man noch aus dem Haus oder muss man sich einsperren?“, fragte eine Facebook-Nutzerin in der Gruppe „Du weißt, wenn du aus Steinheim bist“. Sie und andere Augenzeugen berichteten von zahlreichen Polizeiautos, Mannschaftsbussen und Polizisten, die teilweise durch Hinterhöfe und Gärten rannten.

Erst Anfang April hatte bereits ein Großeinsatz eines Sondereinsatzkommandos im Steinheimer Teilort Höpfigheim für Aufsehen gesorgt – damals war ein mutmaßlicher Mafioso festgenommen worden. Augenzeugen berichteten von weiträumig abgesperrten Straßen und lauten Knallgeräuschen.

Diesmal keine Mafiajagd

Eine Mafiajagd habe diesmal jedoch nicht stattgefunden, stellte die Polizei auf Anfrage dieser Zeitung klar. Auslöser sei ein Steinheimer Paar gewesen, das sich gegenseitig angegriffen und verletzt habe, erklärte Polizeisprecherin Yvonne Schächtele. Im Anschluss an die Körperverletzungsdelikte kam es zu Fahndungsmaßnahmen, an denen drei Polizeibusse mit insgesamt sechs Beamten beteiligt waren.

Der flüchtige Tatverdächtige konnte laut Polizei schließlich gestellt werden. Da er den Anweisungen der Einsatzkräfte nicht folgte, musste er zu Boden gebracht und anschließend vorläufig festgenommen werden.