Zwei bislang unbekannte Täter haben einen 54 Jahre alten Mann am vergangenen Mittwochabend in Gemmrigheim angegriffen und dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, war der 54-Jährige mit einem Bus der Linie 574 vom Schillerplatz in Kirchheim am Neckar nach Gemmrigheim unterwegs. Mit ihm sollen auch die zwei Unbekannten an der Haltestelle zugestiegen sein. Nachdem der Mann an der Haltestelle Fährergasse in Gemmrigheim ausstieg, verließen auch die beiden Täter den Bus und folgten ihm in Richtung Hauptstraße. Dort soll mindestens einer der Täter den Geschädigten unvermittelt angegriffen und zu Boden geschlagen haben. Bei der Attacke erlitt das Opfer schwere Verletzungen. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Neckargasse.

Lesen Sie auch

Einer der Angreifer wird als etwa 20-jähriger Mann mit athletischer Figur und blonden Harren beschrieben. Die Ludwigsburger Polizei bittet nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07143/89106-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden. Insbesondere wird in diesem Zusammenhang ein älterer Mann gesucht, der zum Tatzeitpunkt mit seinem Hund Gassi ging und mutmaßlich das Tatgeschehen beobachtet haben könnte.