In einem Supermarkt in Kernen verletzt ein Mann eine Mitarbeiterin und dringt in das Büro ein – doch trotz seiner Flucht kommt ihm die Polizei auf die Spur.

Sascha Sauer 14.08.2025 - 16:10 Uhr

Der Supermarkt in der Kirchstraße in Kernen (Rems-Murr-Kreis) war schon geschlossen, als sich ein Mann gegen 20.30 Uhr dort Zutritt verschaffte. Wie die Polizei berichtet, soll er zunächst eine Mitarbeiterin mit einem Tritt zu Fall gebracht haben und dann ins Büro des Geschäftes gegangen sein. Anschließend sei er aus dem Laden geflohen.