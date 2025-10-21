Ein Senior wird in Kernen-Rommelshausen am Montagabend auf offener Straße attackiert. Der Täter beleidigt und schlägt den 85-Jährigen mehrfach. Die Polizei sucht Zeugen.

Rems-Murr: Chris Lederer (cl)

Ein 85-jähriger Mann ist am Montagabend in Kernen-Rommelshausen (Rems-Murr-Kreis) von einem Unbekannten angegriffen worden, teilt die Polizei mit. Gegen 18.40 Uhr war der Senior in der Waiblinger Straße unterwegs, als ihn ein Mann angerempelt und beleidigt habe. Kurz darauf habe der Täter mehrfach mit der Faust auf ihn eingeprügelt.

 

Der 85-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Täter flüchtete nach der Attacke.

Die Polizei sucht den Angreifer, er wird folgendermaßen beschrieben:

  • etwa 30 bis 35 Jahre alt
  • trägt einen Drei-Tage-Bart
  • Glatze mit Haarkranz
  • Bekleidet war er mit dunkler Jogginghose mit rotem Streifen
  • Er sprach Hochdeutsch

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Kernen unter der Telefonnummer 0 71 51/417 98 zu melden.