16-Jähriger am Hauptbahnhof angegriffen – Tatverdächtiger festgenommen

Körperverletzung in Stuttgart

Am Stuttgarter Hauptbahnhof ist ein Jugendlicher Opfer eines Angriffs geworden. Der mutmaßliche Täter wurde wenig später festgenommen.

Marie Part 06.08.2025 - 13:55 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein 16-Jähriger am Stuttgarter Hauptbahnhof bei einem Angriff leicht verletzt worden. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter eigenen Angaben zufolge wenig später in der Nähe des Tatortes festnehmen.