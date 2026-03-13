 
Gewalt in Ludwigsburg: Verfolgungsjagd endet mit Angriff im „Blauen Engel"

1
Der Blaue Engel ist eine beliebte Adresse für Essen und Trinken in Ludwigsburg. Foto: Marie Scholz

Mehrere Prügeleien am Wochenende sorgen für Unruhe in Ludwigsburg: Die Konflikte zweier Gruppen wurden offenbar bis in eine volle Gaststätte getragen.

Ludwigsburg : Emanuel Hege (ehe)

In der Nacht auf Sonntag ist es unter anderem am Ludwigsburger Bahnhof und in der Myliusstraße zu mehreren Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Gruppen gekommen. Viele der Beteiligten sollen bereits polizeibekannt sein. Dabei wurde auch ein 18-Jähriger durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der junge Mann unbeteiligt gewesen sein.

 

Neueste Details über die Nacht zeigen, dass noch weitere Unbeteiligte in die Gewalt hineingezogen wurden. Nach Informationen dieser Zeitung soll eine Person vor den Prügeleien in die beliebte Gaststätte „Blauer Engel“ in der Ludwigsburger Innenstadt geflüchtet sein. Seine Verfolger hätten den 19-Jährigen jedoch ausfindig gemacht, seien in den gut gefüllten Gastraum gestürmt und hätten dort auf den jungen Mann eingeschlagen.

Zusammenhang ist nicht sicher

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg bestätigte den Vorfall. Nach Angaben der Polizei wurden jedoch weder Gäste noch Mitarbeiter im „Blauen Engel“ verletzt. Zudem sei bislang nicht gesichert, ob der Angriff in der Gaststätte in direktem Zusammenhang mit den übrigen Gewalttaten in dieser Nacht steht.

