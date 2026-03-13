Körperverletzungen Gewalt in Ludwigsburg: Verfolgungsjagd endet mit Angriff im „Blauen Engel“
Mehrere Prügeleien am Wochenende sorgen für Unruhe in Ludwigsburg: Die Konflikte zweier Gruppen wurden offenbar bis in eine volle Gaststätte getragen.
In der Nacht auf Sonntag ist es unter anderem am Ludwigsburger Bahnhof und in der Myliusstraße zu mehreren Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Gruppen gekommen. Viele der Beteiligten sollen bereits polizeibekannt sein. Dabei wurde auch ein 18-Jähriger durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der junge Mann unbeteiligt gewesen sein.