Ein 41-Jähriger ist am Samstag gegen 20 Uhr im Bürgermühlenweg in Waiblingen von einem Unbekannten mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Dabei erlitt er unter anderem eine Platzwunde. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 07151/950422.

Streit zwischen Frauen eskaliert

In Oppenweiler geriet am Samstag gegen 6 Uhr eine 46-jährige Frau auf einem Spaziergang auf der Hauptstraße mit einer 42-Jährigen aus bislang unbekannter Ursache in einen lautstarken Streit. In dessen Verlauf wurde die 46-Jährige durch die 42-Jährige mehrfach zu Boden gerissen. Erst ein zufällig vorbeikommender Angehöriger konnte den Streit schlichten. Die 46-jährige Frau aus Oppenweiler wurde leicht an Händen und Knien verletzt.

Bierkasten auf den Kopf gehauen

Bei einem Streit in Weissach im Tal gerieten am Samstagabend gegen 22.30 Uhr in einer Gruppe Jugendlicher ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger im Bereich Mühlweg derart aneinander, dass der 17-Jährige dem 16-Jährigen mit einem Bierkasten auf den Kopf schlug. Das Polizeirevier Backnang führt die weiteren Ermittlungen.

Zwei gegen einen

Am Sonntag stritten sich gegen 2.50 Uhr in der Stuttgarter Straße in Fellbach zwei Unbekannte mit einem 68-Jährigen vor einer Gastwirtschaft. Dabei wurde der 68-Jährige nach hinten gestoßen und dann von dem zweiten Mann mit einem Schlag ins Gesicht verletzt. Hinweistelefon: 0711 / 577 20.