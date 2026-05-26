Köttbullar-Lolli bei Ikea: Ein Aprilscherz wird real – einmal an der Hackfleischkugel lecken

Schmeckt das denn? Manche sagen ja, andere sind vorsichtig. Führen wir uns erst einmal vor Augen, worum es geht. Fast jeder war schon einmal bei Ikea. Und fast alle, die jemals bei Ikea waren, haben dort auch gegessen. Das liegt nahe, denn ein Shopping-Ausflug erschöpft. Fast jeder wiederum, der je bei Ikea aß, aß auch mindestens einmal das Ikeaste aller Gerichte, die schwedische Zubereitung aus Hackfleischbällchen, sahniger Soße und Preiselbeeren. Pommes dazu. Die Menge der Ikea-Kunden, die Köttbullar niemals kosteten, dürfte nochmals geschrumpft sein, seitdem es die Bällchen auch in veganer Variante gibt. Da sitzen Menschen und lecken sich die braune Soße von den Fingern.