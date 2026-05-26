Köttbullar-Lolli bei Ikea: Einmal an der Hackfleischkugel lecken

Schmeckt das denn? Manche sagen ja, andere sind vorsichtig. Führen wir uns erst einmal vor Augen, worum es geht. Fast jeder war schon einmal bei Ikea. Und fast alle, die jemals bei Ikea waren, haben dort auch gegessen. Das liegt nahe, denn ein Shopping-Ausflug erschöpft. Fast jeder wiederum, der je bei Ikea aß, aß auch mindestens einmal das Ikeaste aller Gerichte, die schwedische Zubereitung aus Hackfleischbällchen, sahniger Soße und Preiselbeeren. Pommes dazu. Die Menge der Ikea-Kunden, die Köttbullar niemals kosteten, dürfte nochmals geschrumpft sein, seitdem es die Bällchen auch in veganer Variante gibt. Da sitzen Menschen und lecken sich die braune Soße von den Fingern.

Die Internetgemeinde fordert, den Scherz in die Tat umzusetzen Nun aber ist etwas geschehen. Ein Aprilscherz wurde ausgeheckt. Im Frühjahr 2026 schlug er in den sozialen Medien ein. Damals wurde behauptet, es gebe ihn, den Köttbullar-Lolli. Eine wirklich bizarr widersinnige Sache, ein Lutscher, der nach Hackfleischbällchen schmecken sollte. Aber: Die Menschheit schien nur gewartet zu haben, auf diese Schimäre. Augenblicklich wurde ein Chor der Internetstimmen laut, der forderte: Der Köttbullar-Lolli darf kein Scherz bleiben. Er muss Wirklichkeit werden.

Der Wunsch wurde erfüllt. Rund sechs Wochen nach der Witzelei liegen die Lollis nun wie Sträuße in den Händen der Damen, die am oberen Ende jener Treppe, die ins Ikea-Einkaufsreich hineinführt, auf Kunden warten. Mia Popovic hat schon gekostet: „Beim ersten Gedanken“, sagt sie, „bin ich zurückgeschrocken. Aber der Geschmack ist interessant“. Wer immer noch die Luft anhält, auf halbem Wege zwischen Grauen und Faszination, dem sei gesagt: Zum klassischen Köttbullar-Rezept gehören auch Rahmsoße und Preiselbeeren. Sie sind es, die den Lolli-Geschmack dominieren, sie geben ihm cremig-süße Fülle. Der Köttbullar-Lolli schmeckt nicht wie ein Hackbraten.

Chupa Chups kooperiert mit Ikea bei der Lolli-Idee

Jérôme Brockhoff, Deputy Sales Manager bei Ikea in Sindelfingen, freut sich enorm darüber, dass seine Kollegen in einer höheren Etage der Unternehmensarchitektur so schnell schalteten und den Scherz nach rund sieben Wochen wahr werden ließen, in Kooperation mit dem spanischen Süßwarenhersteller Chupa Chups, seit jeher spezialisiert auf Dauerlutscher. Nur sechs der 54 Häuser, die der Konzern in Deutschland betreibt, haben ihn, den Köttbullar-Lolli – sie wurden ausgelost, Sindelfingen steht an einer Seite mit Berlin, Hamburg, Köln. Die Lollizahl ist limitiert, aber, so scheint es sehr groß. Zwischen den Lollis für die Kunden und den Lollis für die Belegschaft wird streng getrennt – Ralf Kionke, Controller, hat den seinen noch nicht bekommen, muss noch warten, scheint ungeduldig zu sein.

Und wieder kommen Kunden die Treppe herauf. Sie wirken zielstrebig. „Hallo, möchten Sie vielleicht einen Lolli?“ – so werden sie empfangen. „Könnten wir vielleicht zwei haben“ – so antworten sie. „Wir haben gerade im Aufzug von der Aktion gelesen und dachten, das hört sich gut an.“ Allerdings: Diese Kundinnen wollen sich das Schlecken für später aufheben.

Eine Kundin hat sich den Köttbullar-Lolli salzig vorgestellt

Die Erwartungshaltung spielt eine sehr große Rolle. Thaddäus und Christin aus Nagold kosten den Lolli. „Ich hatte ihn mir eher salzig vorgestellt“, sagt sie, fast ein wenig enttäuscht. „Ich bin total skeptisch“, sagt derweil Alisa aus Ehningen. „Ich glaube, der Geschmack ist total unerwartet!“