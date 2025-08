Stuttgart - Warm, kalt, mit Milch und ohne, fruchtig oder kräftig - Kaffee kann alles und geht immer, genauso wie die damit verbundene Kaffeepause. Um sich eine eben solche zu genehmigen und sie vielleicht sogar mit einem kleinen Kaffeeklatsch abzurunden, muss man in Stuttgart nicht lange suchen.

Denn es gibt sie mittlerweile mehr als zahlreich, die Cafés, Kaffee- und Espressobars, die Bock auf Bleiben machen. Und das besonders Schöne daran: Im Namen der Bohne wird sich hier und da mit Kaffee auseinandergesetzt, um das Beste aus dem schwarzen Gold herauszuholen.

Da wir Stadtkinder uns mindestens einmal in der Woche in einem der schönen Cafés Stuttgarts ein Päusle gönnen und den Cappuccino mehr als gern in Händen halten, dachten wir: Es kann nicht schaden, die Welt da draußen an unseren Erfahrungen und Empfehlungen teilhaben zu lassen. Deshalb kommt jetzt hier und heute unser Best-Of, die besten Coffee-Spots im Städtle.