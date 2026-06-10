Der Angeklagte soll noch an einem anderen Verbrechen in Filderstadt beteiligt gewesen sein. Die TV-Sendung „Aktenzeichen XY...Ungelöst“ brachte einen wichtigen Tipp. Ein anonymer Hinweisgeber hatte wohl Angst um sein Leben. Der zweite Prozesstag um den Leichenfund in einem Koffer im August letzten Jahres in Filderstadt brachte überraschende Wendungen. Ein 51-jähriger Mann muss sich wegen Totschlags vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Er soll eine 40-jährige Frau zu Tode gebracht und sie in einen Koffer gesteckt haben. Der Koffer war von Mitarbeitern des Bauhofs unter einer Brücke in einem ausgetrockneten Bachbett nahe einem Spielplatz in einer parkähnlichen Anlage im Stadtteil Bonlanden gefunden worden.

Der Angeklagte schweigt bislang zu seiner Biografie und dem Tatvorwurf. Er werde zunächst keine Angaben machen, sagte sein Verteidiger. Ein Ermittler gab im Zeugenstand vor Gericht jedoch Einblicke in das Leben des 51-Jährigen. Der Mann sei seit seiner Jugend immer wieder „polizeilich in Erscheinung getreten“. Vor allem habe er sich Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und der Beschaffungskriminalität schuldig gemacht.

Ein Vorfall in Filderstadt sei aber herauszunehmen und besonders auffällig, führte der Zeuge noch an. Da grätschte das Gericht dazwischen: Wegen dieser Sache sei der Angeklagte bereits rechtskräftig verurteilt worden und sie tue daher in diesem Verfahren nichts zur Sache. Auch ein anderer Zeuge hatte den Vorfall „vor 20 oder 25 Jahren“ angesprochen. Die Bild-Zeitung habe damals darüber berichtet und ein Bild des möglichen Täters veröffentlicht: „Ich habe ihn erkannt.“ Es handelt sich dabei wohl laut einem Internetartikel um einen schweren Raubüberfall aus dem Jahr 2012 in Filderstadt. Eine 53-jährige Frau sei damals von einem Mann in dessen Wohnung gefesselt, geknebelt und ausgeraubt worden. Der Täter habe sich später selbst den Behörden gestellt.

Der 51-jährige Täter soll eine 40-Jährige zu Tode gebracht und dann in einen Koffer gesteckt haben. Foto: Lichtgut

Über den Fall des Kofferfundes von Filderstadt hatte die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...Ungelöst“ auch berichtet. Wie sie zur möglichen Aufklärung beigetragen haben könnte, führte ein weiterer Zeuge aus. Seine Ex-Freundin sei ein großer Fan der Sendung und schaue sie regelmäßig, so der Mann. Als über den Fall von Filderstadt berichtet wurde und als Opfer eine Frau aus dem Großraum Stuttgart genannt wurde, sei seine Ex-Partnerin hellhörig geworden. Er, so führte der Zeuge weiter aus, habe längere Zeit in Baden-Württemberg gelebt und verfüge noch immer über Kontakte in die Region. Darum habe seine Ex-Partnerin ihn über den Fall informiert. Seine ehemalige Freundin habe ihm auch von einem Koffer im Zusammenhang mit dem Fall berichtet und den Trolley beschrieben. Da habe er sich daran erinnert, dass er vor längerer Zeit den Angeklagten eben mit diesem Rollkoffer gesehen habe, gab der Zeuge an.

Koffer wurde in ein Schließfach in Stuttgart verbracht

Er und der Angeklagte hätten sich in Stuttgart getroffen, und der 51-Jährige habe gesagt, dass er in die Türkei reisen wolle und deswegen den Koffer mit sich führe. Während sich der Angeklagte mit einem „Kollegen“ wegen einer Streitigkeit ausgetauscht habe, so der Zeuge weiter, habe er auf den Koffer aufgepasst. Anschließend sei der Koffer in einem Schließfach verstaut worden. Auch ein weiterer Zeuge konnte sich daran erinnern, dass er den Angeklagten während einer Zugfahrt von Bad Cannstatt zum Stuttgarter Hauptbahnhof mit dem Koffer gesehen haben wolle.

Anonymer Hinweisgeber hatte wohl Angst um sein Leben

Doch nicht nur „Aktenzeichen XY...Ungelöst“ hat zur Ermittlung des möglichen Täters beigetragen. Auch ein anonymer Hinweisgeber hatte die Behörden in ihrer Arbeit unterstützt. Bei einer ersten Befragung, so gab ein Ermittler im Zeugenstand aus, habe der Mann den Namen des Verdächtigen nicht nennen mögen. Der Hinweisgeber habe Angst um sein Leben und vor Repressalien gehabt. Erst bei einer zweiten Befragung habe er den Namen des Angeklagten als möglichen Täter genannt.

Das Medienecho zum Prozessauftakt war groß. Foto: Lichtgut

Der Ermittler gab auch einen Einblick in seine Arbeit. So hätten er und seine Kollegen sich einen ähnlichen Koffer wie den in Filderstadt aufgefundenen besorgt und eine Puppe mit dem Gewicht des Opfers in den Koffer getan. Dann seien sie mehrfach den Weg von der Wohnung des Angeklagten zu dem Fundort des Trolleys abgelaufen. Videos davon wurden abgespielt. Demnach war es bei dieser Rekonstruktion zwar teilweise anstrengend, aber durchaus möglich, den Koffer über die Wegstrecke zu ziehen.

Der Prozess um den Kofferfund von Filderstadt wird fortgesetzt. Sechs weitere Verhandlungstage sind angesetzt. Das Urteil wird Ende Juli erwartet.