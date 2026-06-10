Der Angeklagte soll noch an einem anderen Verbrechen in Filderstadt beteiligt gewesen sein. Die TV-Sendung „Aktenzeichen XY...Ungelöst“ brachte einen wichtigen Tipp. Ein anonymer Hinweisgeber hatte wohl Angst um sein Leben. Der zweite Prozesstag um den Leichenfund in einem Koffer im August letzten Jahres in Filderstadt brachte überraschende Wendungen. Ein 51-jähriger Mann muss sich wegen Totschlags vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Er soll eine 40-jährige Frau zu Tode gebracht und sie in einen Koffer gesteckt haben. Der Koffer war von Mitarbeitern des Bauhofs unter einer Brücke in einem ausgetrockneten Bachbett nahe einem Spielplatz in einer parkähnlichen Anlage im Stadtteil Bonlanden gefunden worden.