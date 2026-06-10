Kofferleiche in Filderstadt Zeuge spricht über die kriminelle Vorgeschichte des Angeklagten
Im Prozess um eine getötete 40-Jährige, deren Leiche in einem Koffer in Filderstadt gefunden wurde, wurden biografische Details des Angeklagten bekannt.
Im Prozess um eine getötete 40-Jährige, deren Leiche in einem Koffer in Filderstadt gefunden wurde, wurden biografische Details des Angeklagten bekannt.
Ein 51-Jähriger soll eine 40-jährige Frau getötet und die Leiche in einen Koffer gepackt haben. Wegen Totschlags muss er sich dafür vor der ersten Strafkammer des Landgerichts Stuttgart verantworten. Der Koffer mit den sterblichen Überresten wurde im August des vergangenen Jahres in Filderstadt gefunden. Die Gesichtszüge der Leiche seien nicht mehr erkennbar, der Körper stark verwest und teilweise skelettiert gewesen, sagte ein Polizist beim Prozessauftakt am Dienstag aus.