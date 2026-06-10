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  6. Zeuge spricht über die kriminelle Vorgeschichte des Angeklagten

Kofferleiche in Filderstadt Zeuge spricht über die kriminelle Vorgeschichte des Angeklagten

Kofferleiche in Filderstadt: Zeuge spricht über die kriminelle Vorgeschichte des Angeklagten
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Im Zeugenstand äußerte sich ein Polizeibeamter zur Biografie des Angeklagten. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Im Prozess um eine getötete 40-Jährige, deren Leiche in einem Koffer in Filderstadt gefunden wurde, wurden biografische Details des Angeklagten bekannt.

Ein 51-Jähriger soll eine 40-jährige Frau getötet und die Leiche in einen Koffer gepackt haben. Wegen Totschlags muss er sich dafür vor der ersten Strafkammer des Landgerichts Stuttgart verantworten. Der Koffer mit den sterblichen Überresten wurde im August des vergangenen Jahres in Filderstadt gefunden. Die Gesichtszüge der Leiche seien nicht mehr erkennbar, der Körper stark verwest und teilweise skelettiert gewesen, sagte ein Polizist beim Prozessauftakt am Dienstag aus.

 

Am zweiten Prozesstag schweigt der Angeklagte. Jedoch äußerte sich im Zeugenstand ein Polizeibeamter zu dessen Biografie. Seit seiner Jugend sei der Angeklagte immer wieder polizeilich in Erscheinung getreten - unter anderem wegen Beschaffungskriminalität.

Hat der Angeklagte 2012 einen Überfall auf eine Frau begangen?

Ein Vorfall in Filderstadt sei herausgestochen. Daraufhin hat die Richterin ihn unterbrochen mit der Begründung, dass der Angeklagte deshalb bereits rechtskräftig verurteilt wurde. Bei dem Fall handelt es sich mutmaßlich um den Angriff auf eine 53-jährige Frau. Diese wurde 2012 in ihrer Wohnung in Bonladen gefesselt, geknebelt und ausgeraubt. Ein damals 37-Jähriger, nach dem namentlich gefahndet wurde, stellte sich nach Rücksprache mit seinem Rechtsanwalt der Polizei und wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Urteil könnte Ende Juli fallen

Am ersten Verhandlungstag sagten Zeugen aus, dass Bauhofmitarbeiter Ende August 2025 per Mail von einem Passanten auf einen starken Geruch in einer parkähnlichen Anlage mit Spielplatz nahe der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Filderstadt-Bonlanden aufmerksam gemacht worden waren. Die Bauhofmitarbeiter seien zu dem bezeichneten Ort gefahren, hätten den Koffer entdeckt und das Vorhängeschloss mithilfe eines Metallhakens geknackt. Sie seien sich zunächst nicht sicher gewesen, ob die Überreste im Innern des Trolleys von einem Menschen oder einem Tier stammten, und alarmierten vorsorglich die Polizei.

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Für den Prozess sind sechs weitere Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil wird Ende Juli erwartet.

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