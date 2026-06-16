Kofferleiche von Filderstadt Vorwurf Totschlag: Angeklagter will Opfer nicht gekannt haben
Am dritten Prozesstag um den Leichenfund von Filderstadt gab es Einzelheiten zur Verhaftung des Angeklagten. Im Einsatz war auch ein Datenträgerspürhund.
Am dritten Prozesstag um den Leichenfund von Filderstadt gab es Einzelheiten zur Verhaftung des Angeklagten. Im Einsatz war auch ein Datenträgerspürhund.
Während der Zeugenaussagen schrieb der Angeklagte fleißig Anmerkungen auf einen Zettel. Immer wieder schob er seine Notizen zu seinem Verteidiger hinüber und blickte ihn fragend an. Während der Verhandlung hüllte sich der 51-Jährige aber weiter in Schweigen. Laut Anklageschrift soll er eine 40-Jährige im Sommer letzten Jahres zu Tode gebracht und in einen Koffer gesteckt haben, der Ende August 2025 bei Filderstadt aufgefunden worden war. Der Tatvorwurf des Landgerichts Stuttgart lautet auf Totschlag. Bisher hatte sich der Angeklagte weder zu seiner Biografie noch zur Sache geäußert.