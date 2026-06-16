Während der Zeugenaussagen schrieb der Angeklagte fleißig Anmerkungen auf einen Zettel. Immer wieder schob er seine Notizen zu seinem Verteidiger hinüber und blickte ihn fragend an. Während der Verhandlung hüllte sich der 51-Jährige aber weiter in Schweigen. Laut Anklageschrift soll er eine 40-Jährige im Sommer letzten Jahres zu Tode gebracht und in einen Koffer gesteckt haben, der Ende August 2025 bei Filderstadt aufgefunden worden war. Der Tatvorwurf des Landgerichts Stuttgart lautet auf Totschlag. Bisher hatte sich der Angeklagte weder zu seiner Biografie noch zur Sache geäußert.

Die Schilderung seiner Verhaftung war dagegen umso aufschlussreicher. Am 18. September 2025, sagte ein Polizeibeamter im Zeugenstand aus, sei der Mann in seiner Wohnung in Filderstadt festgenommen worden. Der Angeklagte habe sich kooperativ gezeigt. Während der Fahrt von seinem Wohnort zur Polizei nach Esslingen habe er sich lediglich darüber aufgeregt, dass das Mobile Einsatzkommando die Tür zu seiner Wohnung aufgebrochen habe.

Er habe auch geäußert, dass er das Opfer nicht kenne und lediglich aus den Medien von dem Fall erfahren habe. Auch habe der Angeklagte gesagt, er habe davon erfahren, dass eine Zeugin ihn belastet habe. Er wäre auch freiwillig auf das Polizeirevier gekommen – man hätte ihn nicht verhaften müssen.

Angeklagter wollte nach Verhaftung Namen nennen

Am folgenden Tag, so der Polizeibeamte im Zeugenstand weiter, sei der Angeklagte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Beim Lesen des Haftbefehls sei er wütend geworden. Und in Anwesenheit seiner Rechtsanwälte habe der 51-Jährige gefragt, ob er Namen nennen solle. Das habe er aber nicht getan. Als die Rechtsvertreter dann gegangen seien, so der Zeuge weiter, habe der Angeklagte recht Unzusammenhängendes gesagt. Man habe ihm daraufhin nahegelegt, seine Worte aufzuschreiben und sie über seine Rechtsanwälte der Polizei zukommen zu lassen. Das sei aber nicht geschehen.

Prozess vor dem Landgericht Stuttgart: Mitarbeiter des Bauhofs hatten den Koffer mit dem Leichnam im August letzten Jahres entdeckt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Im Zuge der Verhaftung wurde zudem die Wohnung des Angeklagten durchsucht. Mehrere Zeugen nannten sie aufgeräumt, fast penibel gereinigt, wohl frisch renoviert. „Sie war klinisch rein. Es war auffällig, dass es fast keine Spuren gab – noch nicht einmal von dem Angeklagten selbst“, gab eine Polizeibeamtin an. Eine solche Wohnung habe sie in ihrer Laufbahn noch nie vorgefunden. Auffällig war laut den Zeugen, dass die Waschmaschine des Angeklagten und ein Siphon am Waschbecken gefehlt haben. Es wäre möglich, dass so Blut- oder andere Spuren verwischt werden sollten.

Spürhund entdeckte zuvor nicht gefundene Datenträger

Ein Zeuge berichtete von einem eingesetzten Datenträgerspürhund. Diese Tiere seien Experten im Erschnüffeln von sonst vielleicht nicht entdeckten Festplatten oder Speichermedien. Der Hund habe in der Wohnung des Angeklagten auch tatsächlich einen USB-Stick und eine SIM-Karte entdeckt. Ihre Untersuchung habe aber keine Spuren ergeben. Während der Wohnungsdurchsuchung, so der Zeuge weiter, sei der Bruder des Angeklagten aufgetaucht. Er habe gesagt, dass er von einem Anwalt des Angeklagten erfahren habe, dass das spätere Opfer vier Wochen bei dem 51-Jährigen gelebt habe. An den Namen des Rechtsanwaltes konnte sich der Zeuge aber nicht erinnern.

Fünf weitere Prozesstage sind angesetzt. Das Urteil wird nach jetziger Planung Ende Juli erwartet.