 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. Vorwurf Totschlag: Angeklagter will Opfer nicht gekannt haben

Kofferleiche von Filderstadt Vorwurf Totschlag: Angeklagter will Opfer nicht gekannt haben

Kofferleiche von Filderstadt: Vorwurf Totschlag: Angeklagter will Opfer nicht gekannt haben
1
Der Angeklagte sitzt seit September 2025 in Untersuchungshaft. Er ist wegen Totschlags angeklagt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Am dritten Prozesstag um den Leichenfund von Filderstadt gab es Einzelheiten zur Verhaftung des Angeklagten. Im Einsatz war auch ein Datenträgerspürhund.

Reporterin: Simone Weiß (swe)

Während der Zeugenaussagen schrieb der Angeklagte fleißig Anmerkungen auf einen Zettel. Immer wieder schob er seine Notizen zu seinem Verteidiger hinüber und blickte ihn fragend an. Während der Verhandlung hüllte sich der 51-Jährige aber weiter in Schweigen. Laut Anklageschrift soll er eine 40-Jährige im Sommer letzten Jahres zu Tode gebracht und in einen Koffer gesteckt haben, der Ende August 2025 bei Filderstadt aufgefunden worden war. Der Tatvorwurf des Landgerichts Stuttgart lautet auf Totschlag. Bisher hatte sich der Angeklagte weder zu seiner Biografie noch zur Sache geäußert.

 

Die Schilderung seiner Verhaftung war dagegen umso aufschlussreicher. Am 18. September 2025, sagte ein Polizeibeamter im Zeugenstand aus, sei der Mann in seiner Wohnung in Filderstadt festgenommen worden. Der Angeklagte habe sich kooperativ gezeigt. Während der Fahrt von seinem Wohnort zur Polizei nach Esslingen habe er sich lediglich darüber aufgeregt, dass das Mobile Einsatzkommando die Tür zu seiner Wohnung aufgebrochen habe.

Er habe auch geäußert, dass er das Opfer nicht kenne und lediglich aus den Medien von dem Fall erfahren habe. Auch habe der Angeklagte gesagt, er habe davon erfahren, dass eine Zeugin ihn belastet habe. Er wäre auch freiwillig auf das Polizeirevier gekommen – man hätte ihn nicht verhaften müssen.

Angeklagter wollte nach Verhaftung Namen nennen

Am folgenden Tag, so der Polizeibeamte im Zeugenstand weiter, sei der Angeklagte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Beim Lesen des Haftbefehls sei er wütend geworden. Und in Anwesenheit seiner Rechtsanwälte habe der 51-Jährige gefragt, ob er Namen nennen solle. Das habe er aber nicht getan. Als die Rechtsvertreter dann gegangen seien, so der Zeuge weiter, habe der Angeklagte recht Unzusammenhängendes gesagt. Man habe ihm daraufhin nahegelegt, seine Worte aufzuschreiben und sie über seine Rechtsanwälte der Polizei zukommen zu lassen. Das sei aber nicht geschehen.

Prozess vor dem Landgericht Stuttgart: Mitarbeiter des Bauhofs hatten den Koffer mit dem Leichnam im August letzten Jahres entdeckt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Im Zuge der Verhaftung wurde zudem die Wohnung des Angeklagten durchsucht. Mehrere Zeugen nannten sie aufgeräumt, fast penibel gereinigt, wohl frisch renoviert. „Sie war klinisch rein. Es war auffällig, dass es fast keine Spuren gab – noch nicht einmal von dem Angeklagten selbst“, gab eine Polizeibeamtin an. Eine solche Wohnung habe sie in ihrer Laufbahn noch nie vorgefunden. Auffällig war laut den Zeugen, dass die Waschmaschine des Angeklagten und ein Siphon am Waschbecken gefehlt haben. Es wäre möglich, dass so Blut- oder andere Spuren verwischt werden sollten.

Unsere Empfehlung für Sie

Prozess vor Landgericht Stuttgart: Kofferleiche von Filderstadt: Welche Geheimnisse birgt der Trolley?

Prozess vor Landgericht Stuttgart Kofferleiche von Filderstadt: Welche Geheimnisse birgt der Trolley?

Im August 2025 finden Bauhof-Mitarbeiter einen Koffer mit menschlichen Überresten. In dem Trolley wurde aber nicht nur die Leiche gefunden, wurde zum Prozessauftakt ausgeführt.

Spürhund entdeckte zuvor nicht gefundene Datenträger

Ein Zeuge berichtete von einem eingesetzten Datenträgerspürhund. Diese Tiere seien Experten im Erschnüffeln von sonst vielleicht nicht entdeckten Festplatten oder Speichermedien. Der Hund habe in der Wohnung des Angeklagten auch tatsächlich einen USB-Stick und eine SIM-Karte entdeckt. Ihre Untersuchung habe aber keine Spuren ergeben. Während der Wohnungsdurchsuchung, so der Zeuge weiter, sei der Bruder des Angeklagten aufgetaucht. Er habe gesagt, dass er von einem Anwalt des Angeklagten erfahren habe, dass das spätere Opfer vier Wochen bei dem 51-Jährigen gelebt habe. An den Namen des Rechtsanwaltes konnte sich der Zeuge aber nicht erinnern.

Fünf weitere Prozesstage sind angesetzt. Das Urteil wird nach jetziger Planung Ende Juli erwartet.

Weitere Themen

Umgebung gesperrt: Großeinsatz der Polizei an Mediusklinik in Kirchheim - Mann von Balkon gerettet

Umgebung gesperrt Großeinsatz der Polizei an Mediusklinik in Kirchheim - Mann von Balkon gerettet

In Kirchheim hat ein psychisch auffälliger Mann randaliert und sich dann verschanzt.
Von Petra Pauli
Filderstadt: 28-Jähriger beißt Polizisten

Filderstadt 28-Jähriger beißt Polizisten

Ein 28-Jähriger hat in Filderstadt randaliert und später im Krankenhaus einen Polizisten gebissen. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Angriffs auf Beamte.
Von Frederic Feicht
Schwerer Unfall im Kreis Esslingen: Motorradfahrer bei Kollision schwer verletzt – Abbiegeunfall bei Neuffen

Schwerer Unfall im Kreis Esslingen Motorradfahrer bei Kollision schwer verletzt – Abbiegeunfall bei Neuffen

Ein Motorradfahrer ist bei einem Abbiegeunfall bei Neuffen (Kreis Esslingen) schwer verletzt worden. Was bislang bekannt ist.
Von Frederic Feicht
Gewalttat in Esslingen: Radfahrerin touchiert Fußgänger – Mann schlägt brutal zu

Gewalttat in Esslingen Radfahrerin touchiert Fußgänger – Mann schlägt brutal zu

Ein 34-jähriger Fußgänger hat in Esslingen eine Radfahrerin attackiert. Die Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen.
Von Frederic Feicht
Anschlussstelle Kirchheim: Fahrer ausgebremst und bedroht - Polizei sucht Zeugen zu Vorfällen auf A8

Anschlussstelle Kirchheim Fahrer ausgebremst und bedroht - Polizei sucht Zeugen zu Vorfällen auf A8

Zwei junge Männer haben einen anderen Autofahrer am Mittwoch auf der Autobahn bei Kirchheim (Kreis Esslingen) massiv unter Druck gesetzt. Hintergrund könnte ein Streit sein.
Von Petra Pauli
Einsatz in Unterensingen: Feuer legt Feuerwehrhaus in Schutt und Asche - „Katastrophe für den Ort“

Einsatz in Unterensingen Feuer legt Feuerwehrhaus in Schutt und Asche - „Katastrophe für den Ort“

Am Montag hat ein Brand das Magazin der Freiwilligen Feuerwehr Unterensingen (Kreis Esslingen) zerstört. Der Schaden wird auf zehn Millionen Euro geschätzt. Wie es jetzt weitergeht.
Von Elke Hauptmann und Petra Pauli
Finanzkrise in Esslingen: Debatte um Sparliste bleibt aus

Finanzkrise in Esslingen Debatte um Sparliste bleibt aus

In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Montag stehen die Sparvorschläge der Stadt auf der Tagesordnung – doch diskutiert wird darüber kaum.
Von Melanie Csernak
Unfall in Filderstadt: Kind wird von Auto angefahren

Unfall in Filderstadt Kind wird von Auto angefahren

Ein elfjähriges Kind auf dem Fahrrad ist in Bonlanden mit einem Auto zusammengestoßen - was sind die Umstände des Unfalls gewesen?
Von Rebecca Anna Fritzsche
Steinkäuze im reis Esslingen: Streng geschützt – Verfressene Plüschkugeln kämpfen ums Überleben

Steinkäuze im reis Esslingen Streng geschützt – Verfressene Plüschkugeln kämpfen ums Überleben

Die Steinkauz-AG des Nabu Köngen-Wendlingen kümmert sich mit großem Engagement seit 50 Jahren um den Steinkauzbestand in Köngen und Umgebung.
Von Kerstin Dannath
Großeinsatz geplant: Darum wird die Intensivstation der Medius Klinik Nürtingen evakuiert

Großeinsatz geplant Darum wird die Intensivstation der Medius Klinik Nürtingen evakuiert

Feuerwehren und Rettungsdienste proben am Samstag im Krankenhaus des Kreises Esslingen realitätsnah den Ernstfall. Es kann zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.
Von Elke Hauptmann
Weitere Artikel zu Filderstadt Totschlag Stuttgart Leichenfund Polizei Esslingen Video
 
 