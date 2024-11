Warnung vor Terroranschlägen auf Israelis bei Full Moon Party in Thailand

Die Full Moon Party gilt als Asiens beliebteste Strandfeier. Aber jetzt müssen Gäste vorsichtig sein: Die deutsche Botschaft hat eine Reisewarnung ausgesprochen; es gibt Terrorwarnungen speziell mit Blick auf israelische Staatsbürger.

red/dpa 14.11.2024 - 08:35 Uhr

Kurz vor der monatlichen Full Moon Party auf der thailändischen Insel Koh Phangan hat die Deutsche Botschaft in Bangkok eine Reisewarnung für potenzielle Besucher ausgesprochen. Hintergrund seien Berichte über mögliche terroristische Anschläge speziell auf israelische Staatsbürger bei der populären Feier am Freitag, teilte die Botschaft mit. Die Full Moon Party lockt seit Jahrzehnten unzählige Touristen aus aller Welt an den Haad Rin Beach.