Stuttgart liegt im Koks-Ranking sogar vor München

Drogenkonsum Stuttgart liegt im Koks-Ranking weit vorne
Seit der „Haftbefehl“-Doku wird viel über Kokainkonsum gesprochen. Im Stuttgarter Abwasser schwimmen tatsächlich viele Rückstände der Droge.
Seit der „Haftbefehl“-Doku wird viel über Kokainkonsum gesprochen. Im Stuttgarter Abwasser schwimmen tatsächlich viele Rückstände der Droge.
Wie viel wird in Stuttgart gekokst? Was ist mit anderen Drogen? Die Frage tauchte zuletzt im Rahmen der auf Netflix ausgestrahlten „Haftbefehl“-Doku wieder auf. Der zeitweise in der Nähe von Stuttgart lebende Rapper thematisiert dort seinen exzessiven Kokainkonsum.