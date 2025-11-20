Stuttgart liegt im Koks-Ranking sogar vor München

 
  2. Stuttgart

Drogenkonsum Stuttgart liegt im Koks-Ranking weit vorne

, aktualisiert am 20.11.2025 - 14:38 Uhr
1
Im Hafen Hamburg sichergestelltes Kokain im Jahr 2024 (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa

Seit der „Haftbefehl“-Doku wird viel über Kokainkonsum gesprochen. Im Stuttgarter Abwasser schwimmen tatsächlich viele Rückstände der Droge.

Digital Desk: Jan Georg Plavec (jgp)

Wie viel wird in Stuttgart gekokst? Was ist mit anderen Drogen? Die Frage tauchte zuletzt im Rahmen der auf Netflix ausgestrahlten „Haftbefehl“-Doku wieder auf. Der zeitweise in der Nähe von Stuttgart lebende Rapper thematisiert dort seinen exzessiven Kokainkonsum.

 

Tatsächlich wird in Stuttgart offenbar ziemlich viel gekokst. Das zeigen von der EU-Drogenbehörde EUDA zusammengetragene Daten aus europaweit durchgeführten Abwasseranalysen. Im Vergleich der für Deutschland untersuchten Großstädte landet Stuttgart auf Platz drei. Nur in Hamburg und Dortmund wurden 2024 mehr Kokainrückstände im Abwasser gefunden.

Stuttgart im deutschen Koks-Ranking

Mutmaßlich für das Ranking relevante Großstädte wie Berlin und Frankfurt am Main fehlen in der Erhebung. Für die Bundeshauptstadt liegen zumindest aus dem Jahr 2022 Werte vor. Sie liegen deutlich über denen von Stuttgart und würden im 2024er-Ranking für Platz zwei bundesweit reichen.

Auch wenn nicht alle deutschen Großstädte in der Untersuchung auftauchen: Stuttgart hat ein vergleichsweise großes Kokain-Problem. Die Droge werde nicht nur durch die Nase, sondern auch in rauchbarer Form konsumiert, sagt die Suchtberaterin Nina Fletschinger von Initiative Release. Außerdem werde die Droge nicht nur von Managern für eine vermeintliche Leistungssteigerung oder von Künstlern wie Haftbefehl genutzt, sondern auch beispielsweise von Wohnsitzlosen – oder eben als Partydroge.

Samstag ist Kokstag

Darauf deutet der Vergleich der Tageswerte hin, der ebenfalls in den EU-Daten enthalten ist. Die Kokainkonzentration im Abwasser nimmt, beginnend mit den freitags gemessenen Werten, am Wochenende deutlich zu:

Auffällig ist auch der starke Anstieg der Konzentration über die Jahre. Im Schaubild gelb gestrichelt ist der mittlere Wert von Kokainrückständen im Stuttgarter Abwasser bei den Messungen von 2017. Sieben Jahre später lag der Wert an jedem einzelnen Wochentag um mindestens die Hälfte darüber. In Stuttgart wird also mehr gekokst als noch vor wenigen Jahren. Bei Amphetamin (auch bekannt als Speed oder Pep) ist ebenfalls ein Anstieg zu erkennen, wenngleich auf deutlich niedrigerem Niveau und mit weniger klarem Verlauf während der Woche.

Wegen der hohen Nachfrage „muss mit langen Wartezeiten für einen Beratungstermin gerechnet werden“, heißt es auf der Website der Suchtberatung Release. Tatsächlich kämen viele Klientinnen und Klienten wegen ihrer Kokainsucht zu Release, bestätigt die Beraterin Nina Fletschinger. Neben der Abhängigkeit von Koks sei die Cannabissucht für viele der Grund, zur Suchtberatung zu gehen.

Was ist mit Kiffen?

Zum Cannabiskonsum in Stuttgart sagen die EU-Daten nichts, dafür aber eine Erhebung der Stadtverwaltung. Im April 2025 stellte sie die Ergebnisse eigener Abwasseranalysen vor. Ein Jahr nach der Legalisierung von Cannabiskonsum liege die Menge die gemessenen Rückstände im Mittel 13 Prozent höher als noch im April 2024, so eine Mitteilung. Es zeigten sich „an allen Wochentagen vergleichbar hohe Werte im Abwasser“.

Koksen eher am Wochenende, Kiffen jeden Tag – das ist, in Kurzform, das Muster der Drogennutzung in Stuttgart. Die EU-Daten helfen bei der Einordnung: In den Niederlanden werden fast alle untersuchten Drogen häufiger konsumiert als in deutschen Großstädten. Einzige Ausnahme: Crystal Meth, das insbesondere in Tschechien und den an Tschechien angrenzenden deutschen Großstädten am häufigsten nachgewiesen wird. Die Cannabis-Rückstände sind fast überall ähnlich hoch und Speed in Skandinavien besonders verbreitet.

