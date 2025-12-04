 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Massiver Anstieg - Stuttgart im Koks-Ranking vor München

Drogenkonsum Stuttgart im Koks-Ranking sogar vor München

, aktualisiert am 04.12.2025 - 10:37 Uhr
Massiver Anstieg - Stuttgart im Koks-Ranking vor München
1
Im Hafen Hamburg sichergestelltes Kokain im Jahr 2024 (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa

Seit der „Haftbefehl“-Doku wird viel über Kokainkonsum gesprochen. Im Stuttgarter Abwasser schwimmen tatsächlich viele Rückstände der Droge.

Digital Desk: Jan Georg Plavec (jgp)

Wie viel wird in Stuttgart gekokst? Was ist mit anderen Drogen? Die Frage tauchte zuletzt im Rahmen der auf Netflix ausgestrahlten „Haftbefehl“-Doku wieder auf. Der zeitweise in der Nähe von Stuttgart lebende Rapper thematisiert dort seinen exzessiven Kokainkonsum.

 

Tatsächlich wird in Stuttgart offenbar ziemlich viel gekokst. Das zeigen von der EU-Drogenbehörde EUDA zusammengetragene Daten aus europaweit durchgeführten Abwasseranalysen. Im Vergleich der für Deutschland untersuchten Großstädte landet Stuttgart auf Platz drei. Nur in Hamburg und Dortmund wurden 2024 mehr Kokainrückstände im Abwasser gefunden.


Stuttgart im deutschen Koks-Ranking

Mutmaßlich für das Ranking relevante Großstädte wie Berlin und Frankfurt am Main fehlen in der Erhebung. Für die Bundeshauptstadt liegen zumindest aus dem Jahr 2022 Werte vor. Sie liegen deutlich über denen von Stuttgart und würden im 2024er-Ranking für Platz zwei bundesweit reichen.

Auch wenn nicht alle deutschen Großstädte in der Untersuchung auftauchen: Stuttgart hat ein vergleichsweise großes Kokain-Problem. Die Droge werde nicht nur durch die Nase, sondern auch in rauchbarer Form konsumiert, sagt die Suchtberaterin Nina Fletschinger von Initiative Release. Außerdem werde die Droge nicht nur von Managern für eine vermeintliche Leistungssteigerung oder von Künstlern wie Haftbefehl genutzt, sondern auch beispielsweise von Wohnsitzlosen – oder eben als Partydroge.

Samstag ist Kokstag

Darauf deutet der Vergleich der Tageswerte hin, der ebenfalls in den EU-Daten enthalten ist. Die Kokainkonzentration im Abwasser nimmt, beginnend mit den freitags gemessenen Werten, am Wochenende deutlich zu:

Auffällig ist auch der starke Anstieg der Konzentration über die Jahre. Im Schaubild gelb gestrichelt ist der mittlere Wert von Kokainrückständen im Stuttgarter Abwasser bei den Messungen von 2017. Sieben Jahre später lag der Wert an jedem einzelnen Wochentag um mindestens die Hälfte darüber. In Stuttgart wird also mehr gekokst als noch vor wenigen Jahren. Bei Amphetamin (auch bekannt als Speed oder Pep) ist ebenfalls ein Anstieg zu erkennen, wenngleich auf deutlich niedrigerem Niveau und mit weniger klarem Verlauf während der Woche.

Wegen der hohen Nachfrage „muss mit langen Wartezeiten für einen Beratungstermin gerechnet werden“, heißt es auf der Website der Suchtberatung Release. Tatsächlich kämen viele Klientinnen und Klienten wegen ihrer Kokainsucht zu Release, bestätigt die Beraterin Nina Fletschinger. Neben der Abhängigkeit von Koks sei die Cannabissucht für viele der Grund, zur Suchtberatung zu gehen.

Was ist mit Kiffen?

Zum Cannabiskonsum in Stuttgart sagen die EU-Daten nichts, dafür aber eine Erhebung der Stadtverwaltung. Im April 2025 stellte sie die Ergebnisse eigener Abwasseranalysen vor. Ein Jahr nach der Legalisierung von Cannabiskonsum liege die Menge die gemessenen Rückstände im Mittel 13 Prozent höher als noch im April 2024, so eine Mitteilung. Es zeigten sich „an allen Wochentagen vergleichbar hohe Werte im Abwasser“.

Koksen eher am Wochenende, Kiffen jeden Tag – das ist, in Kurzform, das Muster der Drogennutzung in Stuttgart. Die EU-Daten helfen bei der Einordnung: In den Niederlanden werden fast alle untersuchten Drogen häufiger konsumiert als in deutschen Großstädten. Einzige Ausnahme: Crystal Meth, das insbesondere in Tschechien und den an Tschechien angrenzenden deutschen Großstädten am häufigsten nachgewiesen wird. Die Cannabis-Rückstände sind fast überall ähnlich hoch und Speed in Skandinavien besonders verbreitet.

Unsere Empfehlung für Sie

Haftbefehl in Osnabrück: „Ich wollte noch sagen, ich bin clean“ – Rapper gibt erstes Konzert seit Doku

Haftbefehl in Osnabrück „Ich wollte noch sagen, ich bin clean“ – Rapper gibt erstes Konzert seit Doku

Haftbefehl tritt erstmals seit Erscheinen seiner Netflix-Doku wieder auf die Bühne. Er nutzt das – ziemlich kurze – Clubkonzert in Osnabrück für eine starke Botschaft an seine Fans.

Im europaweiten Vergleich, der allerdings nicht alle Länder einschließt, liegt Stuttgart im vorderen Mittelfeld. In den niederländischen Großstädten beispielsweise ist doppelt so viel Koks im Abwasser wie in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Das hat stets auch mit der Verfügbarkeit zu tun: Tschechien gilt als Zentrum der Chrystal-Meth-Produktion und die ausweislich der EUDA-Daten beim Kokainkonsum weltweit führende brasilianische Hafenstadt Natal ist ein wesentlicher Umschlagplatz für den Kokaintransport nach Europa.

Weitere Themen

Aktion Hilfe für den Nachbarn: Die Freundinnen halfen in schweren Zeiten

Aktion Hilfe für den Nachbarn Die Freundinnen halfen in schweren Zeiten

Frau S. hat im vergangenen Jahr ihren Sohn verloren, seit 25 Jahren ist sie Witwe. Nach 40 Jahren Arbeit reicht ihre Rente kaum aus. Ihre Freundinnen machen ihr Mut.
Von Sybille Neth
Bus und Bahn in Stuttgart: Neuer SSB-Fahrplan mit Verspätung

Bus und Bahn in Stuttgart Neuer SSB-Fahrplan mit Verspätung

Üblicherweise findet der Fahrplanwechsel bei der Eisenbahn und dem Nahverkehr am zweiten Dezemberwochenende statt. Wegen einer Baustelle verschieben die SSB dieses Jahr die Umstellung.
Von Christian Milankovic
Nach Polizeieinsatz am Milaneo: Messer-Vorfall am Milaneo wirft Fragen um Festnahme auf

Nach Polizeieinsatz am Milaneo Messer-Vorfall am Milaneo wirft Fragen um Festnahme auf

Der Polizeieinsatz am Milaneo am Wochenende wirft Fragen auf: Beamte hatten einen Mann mit Messer schon gestellt, doch dann flüchtete er.
Von Wolf-Dieter Obst
Aktion Weihnachtsmann& Co.: Wo Azubis Weihnachtswünsche erfüllen

Aktion Weihnachtsmann& Co. Wo Azubis Weihnachtswünsche erfüllen

Rund 400 Auszubildende helfen auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt mit und verkaufen bei Weihnachtsmann und Co. Spielkettensägen und Weihnachtspunsch für die gute Sache.
Von Julia Schenkenhofer
Neuer Smashburger-Spot in Stuttgart: Crunchy, saftig und helal– Wavey’s will alle erreichen

Neuer Smashburger-Spot in Stuttgart Crunchy, saftig und helal– Wavey’s will alle erreichen

Wavey’s bringt frischen Wind ins Stuttgarter Heusteigviertel. Der neue Burgerladen setzt auf Smashburger und helale Zutaten. Und auch für Veganer ist was dabei.
Von Tanja Simoncev
Schwerer Unfall in Bad Cannstatt: Mehrere Fahrzeuge kollidieren – hoher Schaden, Straße zeitweise voll gesperrt

Schwerer Unfall in Bad Cannstatt Mehrere Fahrzeuge kollidieren – hoher Schaden, Straße zeitweise voll gesperrt

Acht Fahrzeuge werden am Mittwochabend nach eine Kollision in der Schmidener Straße beschädigt. Es entsteht hoher Schaden, die Straße wird im Bereich des Unfalls gesperrt.
Von Matthias Kapaun / alp / jhw
Kostenlose Aktion in Stuttgart: Virtuelle Gondelfahrt zum Weihnachtsmann

Kostenlose Aktion in Stuttgart Virtuelle Gondelfahrt zum Weihnachtsmann

Eine Weihnachtsgondel in Stuttgart lädt Kinder und Erwachsene zu einer virtuellen Reise zum Nordpol ein. Wir haben die kostenlose Attraktion mit einer Familie getestet – hier im Video.
Von Jenny Hilger und Beate Grünewald
Bürger retten Klavier für alle: Neues Open Piano am Charlottenplatz – die Erfolgsgeschichte geht weiter

Bürger retten Klavier für alle Neues Open Piano am Charlottenplatz – die Erfolgsgeschichte geht weiter

Spendable Stuttgarter Bürger haben’s möglich gemacht: Am Charlottenplatz steht seit dieser Woche ein neues Open Piano. Am Mittwochabend wurde es eingespielt und besungen.
Von Jan Sellner
Modelleisenbahn in Stuttgart: Reger Fahrbetrieb auf großer Anlage

Modelleisenbahn in Stuttgart Reger Fahrbetrieb auf großer Anlage

Zum Ende des Jahres lädt der Modelleisenbahnclub Stuttgart in seine Räume nach Vaihingen ein. Bis zu 90 Züge sind unterwegs - ein schwindelerregender Fahrbetrieb.
Von Oliver Im Masche
Gustav-Werner-Schule Stuttgart: Marode und viel zu wenig Platz – „uns geht die Luft aus“

Gustav-Werner-Schule Stuttgart Marode und viel zu wenig Platz – „uns geht die Luft aus“

Wegen der desolaten Haushaltslage stehen in Stuttgart viele Sanierungen und Neubauten auf der Kippe. Eine Schule würde es besonders stark treffen, der Betrieb ist „akut gefährdet“.
Von Alexandra Kratz
Weitere Artikel zu Stuttgart Drogen Haftbefehl Kokain Video München
 
 