Ärzte ohne Grenzen wirft Israel vor, Wasser im Gazastreifen als Mittel der Kollektivbestrafung eingesetzt zu haben. Das israelische Militär widerspricht den Vorwürfen.
28.04.2026 - 09:38 Uhr
Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) wirft Israel vor, Wasser im Gazastreifen als Waffe genutzt zu haben. Der Zugang zu Wasser sei den Menschen „als Kollektivbestrafung“ systematisch vorenthalten worden, heißt es in einem Bericht der Organisation. Das israelische Militär weist solche Vorwürfe zurück.