Zwei Autos stoßen auf einer Busspur in der Wagenburgstraße zusammen – dabei hatte mindestens ein Pkw dort nichts zu suchen gehabt. Was hat ein Taxler vor der Kollision beobachtet?

Auf einer lange Zeit umstrittenen Busspur im Stuttgarter Osten hat sich am Donnerstagabend ein Unfall mit einer Leichtverletzten und 25 000 Euro Schaden abgespielt – und die Verkehrspolizei sucht dazu noch Zeugen. Nach der Kollision in der Wagenburgstraße wird vor allem ein noch unbekannter Taxifahrer gesucht, der das Geschehen beobachtet haben müsste.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 53-jähriger Audi-Fahrer am Donnerstag gegen 18.20 Uhr die Wagenburgstraße von der Limburgstraße aus in Richtung Schwarenbergstraße überqueren wollen. Ein Taxifahrer, der in der Wagenburgstraße Richtung Gaskessel unterwegs war, ließ ihn im stockenden Verkehr passieren. Der Audi-Fahrer hatte die andere Seite fast schon erreicht und musste nur noch eine Busspur passieren – als es krachte. Da war aber kein Bus. Von rechts kam nämlich eine 75-jährige BMW-Fahrer heran, die im Stau die Busspur genutzt hatte. Verbotenerweise.

Die Busspur gibt es seit fünf Jahren

Die 50-jährige Beifahrerin im Audi erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen. Die Verkehrspolizei sucht nun noch den Taxifahrer, der sich, wie andere Zeugen, unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 41 00 melden sollte.

Die Busspur in der Wagenburgstraße gibt es stadteinwärts seit fünf Jahren, wurde Ende Oktober 2019 eingerichtet – und war nicht ganz unumstritten. Eine Evaluation hatte drei Jahre später allerdings ergeben, dass es keine Sicherheitsprobleme damit gebe. Die reduzierte Spurbreite hatte keine Probleme bereitet, weder bei den Linienbussen noch bei Autofahrern. Die Spur habe auch die Pünktlichkeit der SSB-Busse stabilisiert, hieß es. Das war nach dem Unfall freilich nicht der Fall. Für die 75-jährige BMW-Fahrerin wird die verbotene Nutzung wohl Folgen haben.