Nach einem Unfall auf der Autobahn 81 bei Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) wurde die Strecke es in der Nacht auf Sonntag voll gesperrt.

Auf der Autobahn 81 bei Freiberg am Neckar ist in der Nacht zum Sonntag ein Verkehrsunfall passiert, drei Personen wurden leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der 28-jährige Fahrer eines VW Passat gegen 4.15 Uhr auf dem mittleren der drei Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache nach rechts von seiner Spur abkam.

Auf der rechten Spur prallte er gegen einen BMW 216i, der von einem 24-Jährigen gesteuert wurde und in dem sich auch eine 28-jährige Mitfahrerin befand. Durch die Wucht der Kollision schleuderten beide Autos über die Fahrbahn, bevor sie zum Stillstand kamen.

Der Sachschaden wird auf 27 000 Euro geschätzt

Die drei Insassen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 27 000 Euro.

Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Stuttgart für etwa 30 Minuten vollständig gesperrt werden. Anschließend konnte zunächst lediglich der linke Fahrstreifen freigegeben werden. Der mittlere und rechte Fahrstreifen blieben aufgrund umfangreicher Aufräumarbeiten und Reinigungen bis in den frühen Morgen gesperrt.

Es dauerte Stunden, bis die Unfallstelle geräumt war

Gegen 7 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die Strecke wieder vollständig befahrbar. An dem Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst auch die Feuerwehr sowie Mitarbeitende der Autobahnmeisterei beteiligt.