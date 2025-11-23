Nach einem Unfall auf der Autobahn 81 bei Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) wurde die Strecke es in der Nacht auf Sonntag voll gesperrt.
23.11.2025 - 11:06 Uhr
Auf der Autobahn 81 bei Freiberg am Neckar ist in der Nacht zum Sonntag ein Verkehrsunfall passiert, drei Personen wurden leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der 28-jährige Fahrer eines VW Passat gegen 4.15 Uhr auf dem mittleren der drei Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache nach rechts von seiner Spur abkam.