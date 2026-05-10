Ein 61-Jähriger ist bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Eddie Langner 10.05.2026 - 08:50 Uhr

Ein 61-jähriger Radfahrer ist am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Ehningen (Kreis Böblingen) schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war ein 65-Jähriger gegen 8.15 Uhr mit seinem VW Tiguan auf der Königstraße in Richtung K1077 unterwegs und bog an der Kreuzung nach links in die Böblinger Straße ab. Dabei übersah er mutmaßlich den entgegenkommenden Radfahrer. Durch die Kollision stürzte der 61-Jährige und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.