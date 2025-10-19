Weil er über eine rote Ampel fährt, kollidiert ein 44-Jähriger auf einer Leonberger Kreuzung mit einem anderen Fahrzeug. Verletzt wird niemand.

Weil ein 44-jähriger Mann mit seinem Wagen eine rote Ampel überfahren hat, ist es am Samstagabend zu einer Kollision in Leonberg-West gekommen. Gegen 20 Uhr war der 44-Jährige mit seinem Ford Focus auf der Brennerstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Bundesstraße 295 in Richtung der Südrandstraße.

 

Beim Einfahren in die Kreuzung der beiden Straßen achtete der 44-Jährige nach Angaben der Polizei nicht auf eine rote Ampel und kollidierte mit dem Mercedes des 21-Jährigen. Der war bei grüner Ampel auf die Kreuzung gefahren.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes auf die Verkehrsinsel geschoben. Beide Fahrzeuge musste abgeschleppt werden, verletzt wurde aber niemand. Den Gesamtschaden an Fahrzeugen und Verkehrsschildern beziffert die Polizei auf rund 15 000 Euro. Für die Unfallaufnahme waren zwei Streifenbesatzungen vor Ort.