Ein Zusammenstoß im Kreisverkehr sorgt am Dienstagnachmittag in Waiblingen für Aufregung: Ein Zehnjähriger wird verletzt, der Schaden ist erheblich.

Rems-Murr: Chris Lederer (cl)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr der Schmidener Straße in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ist am Dienstagnachmittag ein Kind leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 47 Jahre alter Fiat-Fahrer gegen 16.40 Uhr in den Kreisverkehr ein und übersah dabei den Renault eines 40-jährigen Autofahrers, der sich bereits im Kreisverkehr befand.

 

In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei erlitt der zehnjährige Mitfahrer im Renault leichte Verletzungen. Nach Polizeiangaben entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.