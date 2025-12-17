Ein Zusammenstoß im Kreisverkehr sorgt am Dienstagnachmittag in Waiblingen für Aufregung: Ein Zehnjähriger wird verletzt, der Schaden ist erheblich.

Chris Lederer 17.12.2025 - 08:37 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr der Schmidener Straße in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ist am Dienstagnachmittag ein Kind leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 47 Jahre alter Fiat-Fahrer gegen 16.40 Uhr in den Kreisverkehr ein und übersah dabei den Renault eines 40-jährigen Autofahrers, der sich bereits im Kreisverkehr befand.