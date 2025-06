Nach zwei Unfällen in der Plochinger Filsallee (Kreis Esslingen) mussten am Montag drei Fahrzeuge abgeschleppt werden. Eine Frau verletzte sich leicht.

Rouven Spindler 03.06.2025 - 12:55 Uhr

In der Filsallee in Plochingen (Kreis Esslingen) haben sich am Montag zwei Verkehrsunfälle ereignet. Wie die Polizei mittelt, verletzte sich eine Person leicht. Insgesamt sei ein Schaden in Höhe von rund 34 000 Euro entstanden.