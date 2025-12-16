Wer sich in Rom fortbewegen will, braucht gute Nerven. Zwei neue U-Bahn-Stationen im historischen Herzen der Stadt sollen Abhilfe schaffen - und zeigen besondere Fundstücke.
16.12.2025 - 14:30 Uhr
Rom - Nach jahrelanger Wartezeit sind im historischen Herzen Roms zwei neue U-Bahn-Stationen fertig geworden. Die Haltestellen Colosseo/Fori Imperiali und Porta Metronia - also am weltberühmten Kolosseum und den Kaiserforen sowie dem antiken Stadttor Porta Metronia - sind als sogenannte Museumsstationen gestaltet. Gezeigt werden dort die archäologischen Funde, die während der Bauarbeiten der unterirdischen Stationen entdeckt wurden.