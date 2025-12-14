Eine Abschlussfahrt von Schülerinnen und Schülern endet in Kolumbien tragisch: Ihr Bus stürzt 80 Meter in die Tiefe. Viele sind tot oder verletzt.
14.12.2025 - 19:08 Uhr
Bello - In Kolumbien ist ein Bus mit Schülern auf Abschlussreise in eine 80 Meter tiefe Schlucht gestürzt. Dabei kamen "mehr als ein Dutzend Menschen" ums Leben, wie der Gouverneur der Region Antioquia im Nordwesten des südamerikanischen Landes mitteilte. Rund 20 Menschen wurden verletzt. Medien berichteten ohne konkrete Quellennennung von mindestens 16 Todesopfern.