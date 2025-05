4800 Jahre alte Megalith-Anlage entdeckt Stonehenge in der Neuen Welt: Das ist Amerikas ältester Steinkreis

Megalith-Anlagen sind die ältesten Zeugnisse menschlicher Monumentalbauten. Tausende dieser zyklopische steinernen Zeugnisse haben die Geschichte überdauert – die meisten davon in Europa, aber auch in Südamerika. Archäologen haben nun das Alter des ältesten Steinkreises in der Neuen Welt ermittelt.