Was ist dran am DNA-Hype um Kolumbus?

Christoph Kolumbus könnte ein sephardischer Jude aus Valencia gewesen sein, verkündet ein spanischer Molekularbiologe nach langen Forschungen medienwirksam. Aber wie fundiert ist diese Aussage, und gibt es überhaupt so etwas wie „jüdische Gene“?

Michael Maier 14.10.2024 - 17:30 Uhr

Mit einer gewissen Ernüchterung ist für die spanischen TV-Zuschauer am Wochenende die lang erwartete Fernseh-Dokumentation um genetische Spuren in den Knochen von Christoph Kolumbus zu Ende gegangen. „Colón ADN. Su verdadero origen“ (zu Deutsch etwa „Kolumbus-DNA. Seine wahre Herkunft“, so der Titel der RTVE-Produktion im Stil einer Telenovela oder Reality Show.