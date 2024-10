In unsere Kolumne „Beziehungskram“ schreiben Stadtkind-Redakteur:innen über Liebe, Sex und Partnerschaft. Diesmal geht es um toxische Beziehungen und wie sie die eigene Persönlichkeit verändern können. [Plus-Archiv]

Ein Stadtkind 21.10.2024 - 08:00 Uhr

Hattet ihr schon mal das Gefühl, es jemandem nie recht machen zu können? Egal was ihr tut, es scheint immer das Falsche zu sein? Eine Beziehung sollte ein Safe Space sein, in dem man sich wohlfühlt und so sein kann, wie man eben ist, finde ich. Manche Beziehungen entwickeln sich jedoch in eine toxische Richtung. Auch meine letzte Partnerschaft verlief so, wobei ich ganz sicher schon von Anfang an einige Red Flags ignoriert habe.