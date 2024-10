Mit Künstlicher Intelligenz kann jeder kinderleicht Popsongs produzieren. Einige erobern sogar die Charts. Was bedeutet die Entwicklung für Kunst, Kultur und die Musikindustrie?

Siri Warrlich 28.10.2024 - 12:19 Uhr

Frühjahr 2024, ein Tonstudio in den USA: Der Country-Sänger Randy Travis sitzt in seinem Rollstuhl, umgeben von anderen Musikern und Leuten des Labels Warner Music. Jemand drückt „Play“. Aus den Lautsprechern klingt Randy Travis‘ Stimme. Ein neuer Song der Country-Legende. Die Gruppe lauscht ehrfürchtig. Manchen kommen die Tränen. Eigentlich ist das, was hier gerade passiert, unmöglich. Randy Travis hatte vor Jahren einen Schlaganfall. Er kann kaum noch gehen oder sprechen. Und doch läuft in diesem Moment ein neues Stück von ihm über die Lautsprecher.