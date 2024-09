Unser Autor spielt Brettspiele, wenn er muss. Dann aber sehr gerne. Doch der Rest seiner Familie entwickelt ein ganz eigenes Regelwerk, das regelmäßig zur Eskalation führt.

Michael Setzer 19.09.2024 - 15:00 Uhr

Gerne erinnere ich meine Frau an einen Abend in den Niederlanden. Wir saßen in einer Kneipe, wie das (damals) Kinderlose damals eben so machen. Und wir spielten „Vier gewinnt!“. Da lässt man Steine in ein Gitter plumpsen und wer eine Viererreihe bildet, hat gewonnen.