Die Freundin der Tochter macht vor, wie Ausmisten geht. Das Ergebnis ist beeindruckend und erschreckend zugleich. Was die eigene Familie von einer Zehnjährigen lernen kann.

Alexandra Kratz 09.01.2025 - 16:00 Uhr

Der Jahreswechsel ist immer eine gute Zeit, um sich von alten Dingen zu verabschieden und etwas Neues zu beginnen. Wie wäre es also mit Ausmisten? Über die Feiertage haben wir die Kindergartenfreundin meiner kleinen Tochter besucht. Die hat die Ferien genau dafür genutzt. Und sie war sehr gründlich. In dem neu in blau und türkis gemalerten Zimmer fand sich so gut wie nichts mehr. Es gab noch zwei Seegraskörbe: einer gefüllt mit Bastelutensilien, der andere mit kleinen Kuscheltieren, die einen bestimmten Namen haben, den ich aber bereits wieder vergessen habe. Auf dem Schreibtisch stand eine Dose mit Buntstiften.