Kriege, Wahlergebnisse, böse Menschen – manchmal will sich unsere Kolumnistin einfach nur aufs Sofa legen und an der Welt leiden. Aber dann kommen halt zwei Kinder aus der Schule heim. So ein Glück!

Lisa Welzhofer 26.09.2024 - 15:00 Uhr

An manchen Tagen macht es einem die Welt besonders schwer, sie gern zu haben. Am Sonntag war so ein Tag. Im Osten bahnte sich der dritte Wahnsinnswahlsieg dieser extremen Partei an. In der Nacht zuvor hatten sich Israelis und Hisbollah besonders schlimm beschossen. Und überall war von einem Mann zu lesen, der seine Frau jahrelang betäubte und anderen Männern zum Sex anbot. Am Sonntag hätte ich mich gern auf dem Sofa abgelegt. Allein. Ohne zu reden. Ein bisschen in Weltschmerz baden halt.