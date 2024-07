Die EM ist Geschichte, Spanien Europameister und unser Familien-Tippspiel hat auch einen Sieger – und so wie ich es sehe, den richtigen. Aber davon später.

Schon lange vor Beginn der EM machte ich unsere Zwillingsjungs – beide bekennende Fans des runden Leders – heiß auf das Turnier. „In dem Jahr, als ihr geboren wurdet“, erzählte ich, „wurde Deutschland Weltmeister und im Halbfinale hauten sie Gastgeber Brasilien mal kurz mit 7:1 aus dem Stadion“. Die Jungs bekamen große Augen – und die wurden noch größer, als sie Anfang Juni ihre Geburtstagsgeschenke sahen: Zwei DFB-Trikots für unsere VfB-Lokalpatrioten – beflockt mit Mittelstädt und Undav (übrigens: zum Glück fiel Anton kurz vor knapp aus der Verlosung).

Unsere ein gutes Jahr ältere Tochter konnten wir für König Fußball so gar nicht begeistern. Das Höchste der Gefühle war ihre Teilnahme an besagtem Tippspiel und das auch nur widerwillig. Beispiel gefällig? Als ich ihren Tipp für das Finale wissen wollte, sagte sie 2:1. Daraufhin ich: „Für wen denn?“ „Ist mir egal, such’s dir aus“ – besser konnte sie ihr absolutes Desinteresse nicht in Worte fassen.

Nun aber wieder zurück im Zeitstrahl. Mitte Juni ging die EM bekanntlich los – und wie sie losging: 5:1-Auftaktsieg für die Nagelsmänner. Die Kapaun-Männer waren im Glück – und das ging, manche mögen’s schon erahnen, weiter bis zu einem gewissen Viertelfinal-Spiel gegen Spanien. Gut, die DFB-Elf hielt wacker dagegen, ein Weiterkommen wäre drin gewesen. Aber wie sagte Lothar Matthäus vor Jahren schon so schön: „Wäre, wäre, Fahrradkette“ – und so kam es, wie es kommen musste: Die Deutschen flogen gegen den späteren Europameister raus und unsere Jungs zunächst in ein tiefes Loch. Für den Jüngeren wurde das Loch am Abend noch etwas tiefer, als sein absoluter Lieblingsspieler CR7 mit Portugal ebenfalls im Viertelfinale die Segel strich.

Doch während der ältere Zwilling nun so in etwa auf das Level des (Des-)Interesses unserer Tochter abrutschte, hielt sich der Jüngere wacker. Von nun an drückte er dem Deutschland-Besieger die Daumen – und da war ja auch noch das Tippspiel. Dazu muss man wissen: Von den dreien ist der Jüngste mit Abstand der Ehrgeizigste und Geduldigste. Das schlug sich auch darin nieder, dass er Ewigkeiten brauchte, um ein Spiel zu tippen. Die anderen beiden – inklusive der Eltern – wandten sich oft kopfschüttelnd ab, wenn er gefühlte Äonen brauchte, um sich für ein Ergebnis zu entscheiden.

Dann kam das Finale. Wir hatten alle auf Spanien getippt – bis auf ihn, der eigentlich den Iberern die Daumen drückte und in diesem Fall doch auf England setzte. Keiner wusste, warum. Und dann siegte auch noch Spanien. Wir Eltern beteten insgeheim, dass dies keine Auswirkungen auf die Endresultate der Tippgemeinschaft habe. Und was soll ich sagen: Unsere Gebete wurden erhört. Er verwies seinen älteren Bruder auf den zweiten Platz, während der Rest unter ferner liefen landete. So endete am Sonntagabend die Fußball-EM zwar nicht mit einem Sommermärchen, aber immerhin war bei unserem Familien-Tippspiel der Fußball-Frieden eingekehrt – mit dem richtigen Sieger.

Matthias Kapaun (49) ist seit zwölf Jahren Online-Redakteur. Beinahe genauso lange ist er Vater von einer Tochter, dicht gefolgt von Zwillings-Jungs. Seit mehr als zehn Jahren stellen diese „Beinahe-Drillinge“ sein Leben gehörig auf den Kopf.