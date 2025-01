An der Universität Stuttgart stehen einige der schnellsten Computer der Welt – Supercomputer. Gerade erst ist Hunter, ein Supercomputer der neuesten Generation, in Betrieb genommen worden. Er steht im Höchstleistungsrechenzentrum (HLRS) an der Uni in Vaihingen. Und zwar gut geschützt hinter mehreren verschlossenen Türen. Der Chef Michael Resch hat für drei Kinderreporter der Stuttgarter Kinderzeitung und Stuttgarter Kindernachrichten die Türen geöffnet.

Die drei Kinder durften im HLRS testen, für welche Anwendungen solch große Rechenleistung benötigt wird. Eine davon ist die Virtuelle Realität in der sogenannten Cave. Der Begriff Cave heißt ausgeschrieben: Cave Automatic Virtual Environment, wörtlich übersetzt: Höhle mit automatisierter, virtueller Umgebung.

Ausgestattet mit VR-Brillen konnten die Reporter an der Internationalen Raumstation ISS vorbei über Stuttgart und den Europapark fliegen. Sogar in die neueste Achterbahn des Europaparks konnten sie virtuell einsteigen und mitfahren – bis allen ein bisschen schwindlig wurde.

Aylin, Jacob und Lukas erzählen, was sie bei dem Besuch im HLRS besonders fasziniert hat.

Lukas: „Ich wollte immer schon mal wissen, wie man mit so einem Superrechner arbeitet. Der ist ja so riesig. Mich hat interessiert, wie man den nutzt. Ich fand es cool, dass man in der Cave die Achterbahn austesten konnte und über den ganzen Europapark fliegen konnte.“

Aylin: „Ich interessiere mich schon länger für Computer. Ich habe auch schon seit etwa drei Jahren einen eigenen Laptop – schon seit der Grundschule. Computerspiele mache ich damit eigentlich gar nicht. Ich erstelle vor allem Powerpoint-Präsentationen für die Schule. Ich schaue mir auch gerne Tutorials an, wie man das dann am besten richtig gut macht. Spannend fand ich es in dem Raum, in dem die ganzen großen Computer standen. Dort mal herumzulaufen und zu sehen, wie groß die sind. Auch der Wind da drinnen, das war wirklich spannend.“

Jacob: „Mir hat ganz besonders das Herumfliegen in der Cave gefallen – über den Häusern von Stuttgart und über die Landschaft. Aber ich glaube, dass ich später eher als Hobby und nicht beruflich was mit Computern machen möchte.“

Wer sich das Höchstleistungsrechenzentrum in Stuttgart-Vaihingen auch mal anschauen möchte, hat dazu bald die Gelegenheit: Am Samstag, 24. Mai findet an der Universität Stuttgart der Tag der Wissenschaft statt. Das ist ein Tag der offenen Tür für Kinder und Erwachsene. Auch das HLRS nimmt daran teil.

Ricarda Stiller ist Redakteurin bei der Stuttgarter Kinderzeitung. Das 24-seitige Magazin erklärt Kindern die Welt und kommt jeden Freitag druckfrisch zu Ihnen nach Hause. Jetzt Probeabo bestellen.