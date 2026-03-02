Kolumne Nutzlose Subventionen
In Deutschland wurden so viele Subventionen gezahlt wie noch nie. Das Ziel: Wünschenswertes Handeln zu belohnen und zu fördern – doch viele Zahlungen erreichen nichts.
Seit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in der vergangenen Woche angedeutet hat, kleine Fotovoltaikanlagen künftig nicht mehr fördern zu wollen, wird die Grundsatzfrage in ganz hohem Ton gestellt: Wie hält die Bundesregierung es mit den Klimazielen? Das eigentliche, viel bescheidenere Thema wird nicht einmal leise diskutiert: Wie hält Deutschland es mit dem Subventionsabbau? Klar ist: Wenn Hausenergieanlagen künftig weniger Zuschüsse erhalten, sind die Klimaziele nicht unmittelbar in Gefahr. Seine Sparverpflichtungen für die kommenden Jahre aber kann das Kabinett von Kanzler Friedrich Merz getrost vergessen, wenn bei der Fotovoltaik alles beim Alten bleibt.
