Kolumne: Spiel’s noch einmal!

Wer gerne essen geht, weiß, dass es eben nicht nur auf das ankommt, was auf dem Teller liegt. Über Musik in Restaurants

Bald ist es so weit. Am 17. Juni werden in Frankfurt wieder Michelin-Sterne vom Himmel geholt, und alle werden sich fragen, was die Inspektoren des Guide Michelin so alles bewerten - Produkte, Handwerk in der Küche, die Originalität der Gerichte und auch die Beständigkeit sind von Belang. Es geht dabei ausschließlich um das Essen auf dem Teller. Die verstaubten, ockerfarbenen Vorhänge? Interessieren die Tester nicht. Die vergilbte Speisekarte? Mon dieu! Das miesepetrige „Hallo“ beim Betreten des Lokals? Völlig irrelevant für die Sterne-Vergabe.