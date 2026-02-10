Kolumne zum Leonberger Pferdemarkt Leonie zieht vom Leder – Spannung vor dem großen Umzug
Unsere tierische Kolumnistin freut sich auf den Pferdemarkt-Dienstag mit Festumzug, Krämermarkt und Pferdehandel.
Unsere tierische Kolumnistin freut sich auf den Pferdemarkt-Dienstag mit Festumzug, Krämermarkt und Pferdehandel.
Der Sonntag ist normalerweise mein Lieblingstag beim Pferdemarkt. Mit den Ponys im Reiterstadion kann ich auf Augenhöhe quatschen, der Rummel ist nicht ganz so voll und ich kann ne Runde mit dem Autoscooter drehen. Und der Leonberger Oberbürgermeister wird einfach mal so eben abgesetzt, und die Narren lesen ihm die Leviten. Genau mein Humor!