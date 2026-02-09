 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Leonie zieht vom Leder – und fordert Welpenschutz für den OB

Kolumne zum Leonberger Pferdemarkt Leonie zieht vom Leder – und fordert Welpenschutz für den OB

Kolumne zum Leonberger Pferdemarkt: Leonie zieht vom Leder – und fordert Welpenschutz für den OB
1
Zum Wiehern: Tobias Degode (Mitte) muss beim Rathaussturm sauren Most trinken, dabei genißet er doch eigentlich noch Welpenschutz, findet unsere tierische Pferdemarkt-Kolumnistin Leonie. Foto: Simon Granville, LKZ

Der Rathaussturm in Leonberg fällt diesmal recht brav aus, findet unsere tierische Pferdemarkt-Kolumnistin.

Alle Jahre wieder – halt, nein, das ist die falsche Jahreszeit. Aber es passt schon irgendwie. Alle Jahre wieder ruft der Pferdemarkt, und die Leute strömen nach Leonberg. Und alle Jahre wieder steht der Harald Lutz, der Ehrenpräsident des Leonberger Karnevalvereins Gesellschaft Engelberg, auf der Bühne auf dem Marktplatz und darf beim Rathaussturm die Anklage gegen den Oberbürgermeister verlesen, nachdem dieser von den Waldhexen unsanft aus dem Amtssessel befördert worden ist.

 

Da der Tobias Degode aber gerade mal zwei Monate im Amt ist, hörte sich das in diesem Jahr alles sehr brav – und sehr leise – an. Baustellen, Wartezeiten in der Zulassungsstelle, Leobad-Parkplätze – ja das scheint die Leonberger Gemüter schon sehr zu erhitzen. Dass man den armen Tobi dafür aber mit saurem Most quälen muss? Der hat doch noch Welpenschutz als OB.

Der Pferdemarkt-Sonntag startet ruhig – alle sind noch müde

Und so viele Guggenmusiker waren diesmal auch nicht dabei. Eigentlich mag ich die schrägen Töne gar nicht so sehr, das tut Ponys in den Ohren schon ein wenig weh. Aber es gehört auch irgendwie dazu. Auch im Reiterstadion und auf dem Rummel ist der Sonntag recht ruhig angelaufen. Sind die Leonberger plötzlich lahm oder Pferdemarkt-müde geworden?

Harald Lutz (rechts) ganz in seinem Element: Der Ehrenpräsident der Leonberger Karnevalisten verliest die Anklage gegen Neu-OB Degode. Foto: Simon Granville

Wohl nicht. Ein Großteil war wohl einfach noch im Bett und hat nach einer langen Partynacht ausgeschlafen. Und ja, nicht nur die Jungen können in den Kellern, Kneipen und Hallen feiern, so wie mein Kollege Flemming Nave. Auch der ein oder andere Oldtimer bleibt beim Pferdemarkt gern mal bis Kellerschluss sitzen.

Unsere Empfehlung für Sie

Pferdemarkt in Leonberg: Party ohne Ende am Freitag und Samstag – die schönsten Bilder aus den Kellern

Pferdemarkt in Leonberg Party ohne Ende am Freitag und Samstag – die schönsten Bilder aus den Kellern

Kellerpartys rund um den Marktplatz: Beim Pferdemarkt in Leonberg öffnen die besonderen Locations und laden zum Feiern ein – mal gediegen, mal Vollgas. Hier gibt’s die besten Bilder.

Meinen großen Ohren ist auch nicht verborgen geblieben, dass unser neuer OB am Freitag die Pferdemarkt-Partyszene unsicher gemacht hat. Auch am berühmt-berüchtigten Eltinger Wein kam er dabei wohl nicht vorbei.

Ganz schön erschreckt habe ich mich gestern dann auch noch. Da war ja auch noch verkaufsoffener Sonntag. Und im Leo-Center stand plötzlich Darth Vader höchst persönlich vor mir! Da habe ich aber die Hufe in die Hand genommen und bin davon galoppiert. Nicht mal in Leonberg ist man vor dem Imperium sicher!

Und jetzt bin ich nach zwei Tagen voller Pferdemarkt-Programm ganz schön platt. Morgen ziehe ich mir etwas Bildung rein bei der hippologischen Fachtagung in der Stadthalle, ich möchte mich nämlich zum Therapie-Pony weiterbilden. Da muss ich aber erst mal nur zuhören und kann die Hufe hochlegen, bevor am Dienstag dann der ganz große Festtag ansteht.

Weitere Themen

Kolumne zum Leonberger Pferdemarkt: Leonie zieht vom Leder – und fordert Welpenschutz für den OB

Kolumne zum Leonberger Pferdemarkt Leonie zieht vom Leder – und fordert Welpenschutz für den OB

Der Rathaussturm in Leonberg fällt diesmal recht brav aus, findet unsere tierische Pferdemarkt-Kolumnistin.
Von Ulrike Otto
Bürgermeister-Wahl in Rutesheim: Spannung pur – die besten Bilder vom Wahlabend im Rutesheimer Rathaus

Bürgermeister-Wahl in Rutesheim Spannung pur – die besten Bilder vom Wahlabend im Rutesheimer Rathaus

Entscheidung aufgeschoben: Bei der Bürgermeister-Wahl in Rutesheim kommt es zur Stichwahl – ganz knapp. Wir haben die besten Bilder des spannenden Wahlabends im Rathaus eingefangen.
Von Thomas K. Slotwinski
Bürgermeister-Wahl in Rutesheim: „Jetzt geht es weiter“ – erste Reaktionen der Kandidaten zum Ergebnis

Bürgermeister-Wahl in Rutesheim „Jetzt geht es weiter“ – erste Reaktionen der Kandidaten zum Ergebnis

Die Bürgermeister-Wahl in Rutesheim geht in eine Stichwahl am 22. Februar zwischen Tobias Pokrop und Bettina Beck; Alexander Fischer ist raus. So fallen die ersten Reaktionen dazu aus.
Von Nathalie Mainka
Bürgermeister-Wahl in Rutesheim: Das Wahlergebnis steht: Kein Sieger im ersten Anlauf des Kampfes ums Rathaus

Bürgermeister-Wahl in Rutesheim Das Wahlergebnis steht: Kein Sieger im ersten Anlauf des Kampfes ums Rathaus

Tobias Pokrop verfehlt die 50 Prozent-Marke bei der Bürgermeister-Wahl in Rutesheim knapp und muss nun gegen Bettina Beck in die Stichwahl.
Von Thomas K. Slotwinski
Infoveranstaltung zum Bürgerentscheid: Bleibt das Meissnerhaus oder muss es weichen?

Infoveranstaltung zum Bürgerentscheid Bleibt das Meissnerhaus oder muss es weichen?

Was wird mit dem alten Gebäude in Ehningen? Gut 200 Interessierte kamen zu einer Infoveranstaltung zum anstehenden Bürgerentscheid.
Von Holger Schmidt
Pferdemarkt Leonberg: Rathaussturm: Die Narren lassen bei Neu-OB Degode Gnade vor Recht walten

Pferdemarkt Leonberg Rathaussturm: Die Narren lassen bei Neu-OB Degode Gnade vor Recht walten

Beim Rathaussturm bekommt Leonbergs Oberbürgermeister einiges um die Ohren gehauen. Doch auch die Narren wissen, dass der neue Verwaltungschef noch Zeit braucht, um sich zu bewähren
Von Marius Venturini
Pferdemarkt in Leonberg: Party ohne Ende am Freitag und Samstag – die schönsten Bilder aus den Kellern

Pferdemarkt in Leonberg Party ohne Ende am Freitag und Samstag – die schönsten Bilder aus den Kellern

Kellerpartys rund um den Marktplatz: Beim Pferdemarkt in Leonberg öffnen die besonderen Locations und laden zum Feiern ein – mal gediegen, mal Vollgas. Hier gibt’s die besten Bilder.
Von Marius Venturini
333. Leonberger Pferdemarkt: Von Vinothek bis Technokeller – so feiert Leonberg seine Party des Jahres

333. Leonberger Pferdemarkt Von Vinothek bis Technokeller – so feiert Leonberg seine Party des Jahres

„Mein erster Pferdemarkt“ könnte der Titel dieser Reportage lauten. Wie erlebt jemand eine Tour durch die Altstadtkeller beim Pferdemarkt in Leonberg, der das noch nie mitgemacht hat?
Von Flemming Nave
ÖPNV im Kreis Böblingen: „Hatte schon immer Störgefühl“ – Bahnexperte äußert sich zu Schönbuchbahn

ÖPNV im Kreis Böblingen „Hatte schon immer Störgefühl“ – Bahnexperte äußert sich zu Schönbuchbahn

Der Verkehrsexperte Felix Berschin engagiert sich seit Jahren bei Themen rund ums Bahnfahren. Er glaubt: Der Kreis hat sich bei der Schönbuchbahn übernommen.
Von Anke Kumbier
Handballer-Fasching Holzgerlingen: Mit Glitzer, Blumen und wilden Mähnen – ausgelassen feiern auf dem Schäbberlesball

Handballer-Fasching Holzgerlingen Mit Glitzer, Blumen und wilden Mähnen – ausgelassen feiern auf dem Schäbberlesball

Die Handballer haben am Samstagabend wieder ihre traditionelle Faschings-Party gestemmt. Bei sichtlich bester Stimmung ziehen zahlreiche bunt Kostümierte über die Tanzfläche.
Von Anke Kumbier
Weitere Artikel zu Leonberger Pferdemarkt Bietigheimer Pferdemarkt Keller Leonberg Rathaussturm Tobias Degode Kolumne Video
 
 