Kolumne zum Leonberger Pferdemarkt Leonie zieht vom Leder – und fordert Welpenschutz für den OB
Der Rathaussturm in Leonberg fällt diesmal recht brav aus, findet unsere tierische Pferdemarkt-Kolumnistin.
Alle Jahre wieder – halt, nein, das ist die falsche Jahreszeit. Aber es passt schon irgendwie. Alle Jahre wieder ruft der Pferdemarkt, und die Leute strömen nach Leonberg. Und alle Jahre wieder steht der Harald Lutz, der Ehrenpräsident des Leonberger Karnevalvereins Gesellschaft Engelberg, auf der Bühne auf dem Marktplatz und darf beim Rathaussturm die Anklage gegen den Oberbürgermeister verlesen, nachdem dieser von den Waldhexen unsanft aus dem Amtssessel befördert worden ist.