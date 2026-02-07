Kolumne zum Leonberger Pferdemarkt: Leonie zieht vom Leder – Wir Leonies halten zusammen

Der Pferdemarkt ist meine liebste Jahreszeit in Leonberg. Das ist kein Geheimnis. An diesen fünf tollen Tagen kann ich mal so richtig den Gaul rauslassen, Party machen in den Kellern und Kneipen, Breakdancer fahren auf dem Rummel oder beim Rathaussturm laut Wiehern vor Lachen. Es macht einfach Spaß!

Und genauso genieße ich, dass ich dazwischen auch ruhigere Momente erleben kann. Etwa bei der Modelleisenbahnausstellung am Wochenende. Oder etwas lernen beim Tanz-Event am Samstag oder der hippologischen Fachtagung am Montag.

Leonberger Pferdemarkt ist nur einmal im Jahr

Manchmal wäre ich gern an zwei, drei Stellen gleichzeitig oder bei den ganzen vielen Veranstaltungen an einem Tag. Doch dann klingelt der Wecker wieder morgens ganz früh. Aber was soll’s! Pferdemarkt ist nur einmal im Jahr!

Auch das ist Pferdemarkt in Leonberg: Rathaussturm am Sonntag mit Guggenmusiktreffen und verkaufsoffenem Sonntag. Foto: Simon Granville

Ich will ja schließlich nichts verpassen. Etwa den Rathaussturm am Sonntag. Den ersten für den neuen OB. Bin schon sehr gespannt, welche Anklage die Narren nach nur zwei Monaten Amtszeit vorbringen. Und wie sich der Tobias Degode verkleidet. Steht das OB dann für Ofen-Bauer? Oder Ober-Barde? Vielleicht auch Ordens-Bruder? Um 11.11 Uhr am Sonntag werden wir es wissen.

Mal was ganz anderes: Letztens habe ich noch eine Leonie kennengelernt. Auch wenn der Name unter Zweibeinern sehr beliebt zu sein scheint, ist es bisher die erste erwachsene Leonie, die ich getroffen habe. Sie hat leider nichts mit dem Pferdemarkt zu tun. Und sie hat auch keine Zeit, mal in Leonberg vorbeizuschauen.

Denn sie macht was wirklich Tolles: Leonie Büdenbender spielt erste Bundesliga! Volleyball! Bei den Binder Blaubären Flacht. Dafür muss sie viel trainieren und auch viel verreisen. Und ausgerechnet am Samstag, wenn halb Leonberg in den Kellern, Kneipen und Hallen feiert, da hat sie das wohl wichtigste Heimspiel des Jahres gegen den MTV Allianz Stuttgart.

Make Pferdemarkt great again – bringt Freunde mit

Aber sie hat mir versprochen, dass wir nächstes Jahr gemeinsam den Pferdemarkt unsicher machen. Pony und Blaubärin, das gibt ein unschlagbares Duo! Wir Leonies müssen schließlich zusammenhalten.

Apropos Zusammenhalt: Macht das doch auch mal! Ladet eine gute Freundin oder einen guten Bekannten ein zum Pferdemarkt! Make Pferdemarkt great again! Geht zusammen feiern, essen, tanzen, Schaureiten oder Umzug gucken. Habt zusammen Spaß, zeigt ihnen Leonberg und was es zu bieten hat. Das tut nicht nur euch und euren Freundschaften gut, sondern auch der Stadt.