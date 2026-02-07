 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Leonie zieht vom Leder – Wir Leonies halten zusammen

Kolumne zum Leonberger Pferdemarkt Leonie zieht vom Leder – Wir Leonies halten zusammen

Kolumne zum Leonberger Pferdemarkt: Leonie zieht vom Leder – Wir Leonies halten zusammen
1
Leonie Büdenbender (links) und unsere Leonie gemeinsam auf dem Pferdemarkt? Das muss leider bis nächstes Jahr warten. Foto: LKZ

Die Auswahl beim Pferdemarkt-Programm ist riesig. Dabei würde unsere tierische Kolumnistin Leonie gern mit Leonie feiern, wie sie hier erzählt.

Der Pferdemarkt ist meine liebste Jahreszeit in Leonberg. Das ist kein Geheimnis. An diesen fünf tollen Tagen kann ich mal so richtig den Gaul rauslassen, Party machen in den Kellern und Kneipen, Breakdancer fahren auf dem Rummel oder beim Rathaussturm laut Wiehern vor Lachen. Es macht einfach Spaß!

 

Und genauso genieße ich, dass ich dazwischen auch ruhigere Momente erleben kann. Etwa bei der Modelleisenbahnausstellung am Wochenende. Oder etwas lernen beim Tanz-Event am Samstag oder der hippologischen Fachtagung am Montag.

Leonberger Pferdemarkt ist nur einmal im Jahr

Manchmal wäre ich gern an zwei, drei Stellen gleichzeitig oder bei den ganzen vielen Veranstaltungen an einem Tag. Doch dann klingelt der Wecker wieder morgens ganz früh. Aber was soll’s! Pferdemarkt ist nur einmal im Jahr! 

Auch das ist Pferdemarkt in Leonberg: Rathaussturm am Sonntag mit Guggenmusiktreffen und verkaufsoffenem Sonntag. Foto: Simon Granville

Ich will ja schließlich nichts verpassen. Etwa den Rathaussturm am Sonntag. Den ersten für den neuen OB. Bin schon sehr gespannt, welche Anklage die Narren nach nur zwei Monaten Amtszeit vorbringen. Und wie sich der Tobias Degode verkleidet. Steht das OB dann für Ofen-Bauer? Oder Ober-Barde? Vielleicht auch Ordens-Bruder? Um 11.11 Uhr am Sonntag werden wir es wissen.

Mal was ganz anderes: Letztens habe ich noch eine Leonie kennengelernt. Auch wenn der Name unter Zweibeinern sehr beliebt zu sein scheint, ist es bisher die erste erwachsene Leonie, die ich getroffen habe. Sie hat leider nichts mit dem Pferdemarkt zu tun. Und sie hat auch keine Zeit, mal in Leonberg vorbeizuschauen.

Unsere Empfehlung für Sie

Pferdemarkt in Leonberg: Das wird Familien beim Pferdemarkt geboten

Pferdemarkt in Leonberg Das wird Familien beim Pferdemarkt geboten

Rummel, Ponyreiten oder Modelleisenbahn – beim 333. Leonberger Pferdemarkt gibt es jede Menge Veranstaltungen und Angebote für Familien. Am Freitag geht es los.

Denn sie macht was wirklich Tolles: Leonie Büdenbender spielt erste Bundesliga! Volleyball! Bei den Binder Blaubären Flacht. Dafür muss sie viel trainieren und auch viel verreisen. Und ausgerechnet am Samstag, wenn halb Leonberg in den Kellern, Kneipen und Hallen feiert, da hat sie das wohl wichtigste Heimspiel des Jahres gegen den MTV Allianz Stuttgart.

Make Pferdemarkt great again – bringt Freunde mit

Aber sie hat mir versprochen, dass wir nächstes Jahr gemeinsam den Pferdemarkt unsicher machen. Pony und Blaubärin, das gibt ein unschlagbares Duo! Wir Leonies müssen schließlich zusammenhalten.

Apropos Zusammenhalt: Macht das doch auch mal! Ladet eine gute Freundin oder einen guten Bekannten ein zum Pferdemarkt! Make Pferdemarkt great again! Geht zusammen feiern, essen, tanzen, Schaureiten oder Umzug gucken. Habt zusammen Spaß, zeigt ihnen Leonberg und was es zu bieten hat. Das tut nicht nur euch und euren Freundschaften gut, sondern auch der Stadt.

Weitere Themen

Bürgermeister-Wahl in Rutesheim: Spannung pur – die besten Bilder vom Wahlabend im Rutesheimer Rathaus

Bürgermeister-Wahl in Rutesheim Spannung pur – die besten Bilder vom Wahlabend im Rutesheimer Rathaus

Entscheidung aufgeschoben: Bei der Bürgermeister-Wahl in Rutesheim kommt es zur Stichwahl – ganz knapp. Wir haben die besten Bilder des spannenden Wahlabends im Rathaus eingefangen.
Von Thomas K. Slotwinski
Bürgermeister-Wahl in Rutesheim: „Jetzt geht es weiter“ – erste Reaktionen der Kandidaten zum Ergebnis

Bürgermeister-Wahl in Rutesheim „Jetzt geht es weiter“ – erste Reaktionen der Kandidaten zum Ergebnis

Die Bürgermeister-Wahl in Rutesheim geht in eine Stichwahl am 22. Februar zwischen Tobias Pokrop und Bettina Beck; Alexander Fischer ist raus. So fallen die ersten Reaktionen dazu aus.
Von Nathalie Mainka
Bürgermeister-Wahl in Rutesheim: Das Wahlergebnis steht: Kein Sieger im ersten Anlauf des Kampfes ums Rathaus

Bürgermeister-Wahl in Rutesheim Das Wahlergebnis steht: Kein Sieger im ersten Anlauf des Kampfes ums Rathaus

Tobias Pokrop verfehlt die 50 Prozent-Marke bei der Bürgermeister-Wahl in Rutesheim knapp und muss nun gegen Bettina Beck in die Stichwahl.
Von Thomas K. Slotwinski
Infoveranstaltung zum Bürgerentscheid: Bleibt das Meissnerhaus oder muss es weichen?

Infoveranstaltung zum Bürgerentscheid Bleibt das Meissnerhaus oder muss es weichen?

Was wird mit dem alten Gebäude in Ehningen? Gut 200 Interessierte kamen zu einer Infoveranstaltung zum anstehenden Bürgerentscheid.
Von Holger Schmidt
Pferdemarkt Leonberg: Rathaussturm: Die Narren lassen bei Neu-OB Degode Gnade vor Recht walten

Pferdemarkt Leonberg Rathaussturm: Die Narren lassen bei Neu-OB Degode Gnade vor Recht walten

Beim Rathaussturm bekommt Leonbergs Oberbürgermeister einiges um die Ohren gehauen. Doch auch die Narren wissen, dass der neue Verwaltungschef noch Zeit braucht, um sich zu bewähren
Von Marius Venturini
Pferdemarkt in Leonberg: Party ohne Ende am Freitag und Samstag – die schönsten Bilder aus den Kellern

Pferdemarkt in Leonberg Party ohne Ende am Freitag und Samstag – die schönsten Bilder aus den Kellern

Kellerpartys rund um den Marktplatz: Beim Pferdemarkt in Leonberg öffnen die besonderen Locations und laden zum Feiern ein – mal gediegen, mal Vollgas. Hier gibt’s die besten Bilder.
Von Marius Venturini
333. Leonberger Pferdemarkt: Von Vinothek bis Technokeller – so feiert Leonberg seine Party des Jahres

333. Leonberger Pferdemarkt Von Vinothek bis Technokeller – so feiert Leonberg seine Party des Jahres

„Mein erster Pferdemarkt“ könnte der Titel dieser Reportage lauten. Wie erlebt jemand eine Tour durch die Altstadtkeller beim Pferdemarkt in Leonberg, der das noch nie mitgemacht hat?
Von Flemming Nave
ÖPNV im Kreis Böblingen: „Hatte schon immer Störgefühl“ – Bahnexperte äußert sich zu Schönbuchbahn

ÖPNV im Kreis Böblingen „Hatte schon immer Störgefühl“ – Bahnexperte äußert sich zu Schönbuchbahn

Der Verkehrsexperte Felix Berschin engagiert sich seit Jahren bei Themen rund ums Bahnfahren. Er glaubt: Der Kreis hat sich bei der Schönbuchbahn übernommen.
Von Anke Kumbier
Handballer-Fasching Holzgerlingen: Mit Glitzer, Blumen und wilden Mähnen – ausgelassen feiern auf dem Schäbberlesball

Handballer-Fasching Holzgerlingen Mit Glitzer, Blumen und wilden Mähnen – ausgelassen feiern auf dem Schäbberlesball

Die Handballer haben am Samstagabend wieder ihre traditionelle Faschings-Party gestemmt. Bei sichtlich bester Stimmung ziehen zahlreiche bunt Kostümierte über die Tanzfläche.
Von Anke Kumbier
Landesförderung für Sindelfingen: Freude über eine weitere Finanzspritze von 2,1 Millionen Euro

Landesförderung für Sindelfingen Freude über eine weitere Finanzspritze von 2,1 Millionen Euro

Aus dem Städtebauförderprogramms 2026 des Landes erhält Sindelfingen weiteres Geld. Die Millionen werden in die Entwicklung der Innenstadt gesteckt.
Von Wolfgang Berger
Weitere Artikel zu Leonberger Pferdemarkt Bietigheimer Pferdemarkt Leonberg Rathaussturm Volleyball Feiern Video
 
 