Kolumne zum Leonberger Pferdemarkt Leonie zieht vom Leder – Wir Leonies halten zusammen
Die Auswahl beim Pferdemarkt-Programm ist riesig. Dabei würde unsere tierische Kolumnistin Leonie gern mit Leonie feiern, wie sie hier erzählt.
Der Pferdemarkt ist meine liebste Jahreszeit in Leonberg. Das ist kein Geheimnis. An diesen fünf tollen Tagen kann ich mal so richtig den Gaul rauslassen, Party machen in den Kellern und Kneipen, Breakdancer fahren auf dem Rummel oder beim Rathaussturm laut Wiehern vor Lachen. Es macht einfach Spaß!