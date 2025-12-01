Die Betriebsgesellschaft des Fellbacher Kombibads präsentiert die Besucherzahlen seit Eröffnung des F3. Ab Anfang Dezember werden allerdings die Parktarife angehoben.
29.11.2025 - 10:00 Uhr
Kurz bevor das Fellbacher Kombibad F3 (Rems-Murr-Kreis), einst für stolze 45 Millionen Euro ganz im Westen der Kernstadt errichtet, am 15. September 2013 eröffnet wurde, versprach der damalige Oberbürgermeister Christoph Palm: „Die ganze Region wird nach Fellbach blicken, das F3 wird das modernste Erlebnisbad im Großraum Stuttgart sein.“