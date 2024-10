Seit einiger Zeit bewegt sich der Komet Tsuchinshan-Atlas auf die Sonne zu. Besonders gut war er am Sonntagabend über dem Kreis Ludwigsburg zu sehen. Auch mit bloßem Auge.

Nicole Töppke 14.10.2024 - 15:44 Uhr

Wer am vergangenen Sonntag, kurz nach Sonnenuntergang gen Westen in den Nachthimmel blickte, konnte mit etwas Glück den Kometen Tsuchinshan-Atlas entdecken. „Wir haben den Kometen am Sonntagabend tief im Westen gesucht und mit bloßem Auge gefunden“, berichtet Dirk Chalupny.