Er war «Horst Schlämmer» und schrieb über den Jakobsweg, beim Gedenkakt zur Buchenwald-Befreiung zeigte er eine nachdenkliche Seite. Tausende finden: Kerkeling sollte Staatsoberhaupt werden.
Berlin - Hape Kerkeling als Bundespräsident: Eine Online-Petition zur Nominierung des Komikers für das höchste Staatsamt hat inzwischen mehr als 20.000 Unterstützer. Gerichtet ist der Aufruf auf der Plattform der Kampagnenorganisation Campact an die Fraktionsführungen von Union, SPD, Grünen und Linken im Bundestag.