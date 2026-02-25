Die Zahl bewaffneter Konflikte weltweit steigt, mit ihr auch die Zahl der Opfer – darunter immer wieder Journalisten. 2025 gab es laut Erhebung so viele Tote wie seit 30 Jahren nicht.
25.02.2026 - 19:15 Uhr
Im Jahr 2025 sind laut dem Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) so viele Journalisten und Medienschaffende getötet worden wie seit mehr als drei Jahrzehnten nicht. Insgesamt seien 129 derartige Todesfälle gezählt worden, teilte das CPJ in New York mit. Den Angaben zufolge gehen die meisten der Todesfälle auf Israel zurück.