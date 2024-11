Linkin Park gehen 2025 auf eine große Welttournee und feiern damit ihr neues Album From Zero, das am 15. November 2024 erschien. Während bereits vier Stadiontermine in Deutschland angekündigt wurden (→ so schnell waren die Vorverkaufs-Tickets weg), stellt sich die Frage, ob die Band auch bei den legendären deutschen Festivals Rock am Ring und Rock im Park auftreten wird.

Hinweise auf mögliche Festivalauftritte

Ein Blick auf die bisher bekannten Tourdaten liefert einige interessante Anhaltspunkte: Die Europa-Tour beginnt am 12. Juni 2025 mit einem Auftritt beim Novarock Festival in Österreich. Rock am Ring und Rock im Park finden hingegen vom 6. bis 8. Juni 2025 statt. Es wäre naheliegend, die beiden deutschen Festivals als Auftakt der Europatournee zu nutzen.

Darüber hinaus deutete Colin Brittain, der neue Schlagzeuger der Band, in einem Instagram-Livestream vor dem Konzert in Seoul am 28. September 2024 an, dass Linkin Park 2025 bei großen deutschen Festivals spielen werde. Da bislang keine weiteren Festivalauftritte in Deutschland bekanntgegeben wurden, liegt die Vermutung nahe, dass er auf Rock am Ring und Rock im Park hinwies.

Ein weiterer Hinweis: Im Line-up der beiden Festivals fehlen bislang noch zwei große Headliner. Linkin Park könnten diese Lücke schließen, insbesondere da ihre Rückkehr zu den großen Bühnen von Fans und Kritikern gefeiert wird.

Fans hoffen auf eine Bestätigung

Die Ankündigung weiterer Festivalauftritte wird von Fans sehnsüchtig erwartet. Ein Auftritt von Linkin Park bei Rock am Ring und Rock im Park wäre nicht nur ein Highlight für die Festivalbesucher, sondern auch ein weiterer Beweis für das fulminante Comeback der Band. Offizielle Bestätigungen stehen derzeit noch aus, doch die Zeichen stehen gut, dass die Rock-Ikonen 2025 die Bühnen von Rock am Ring und Rock im Park erobern werden.