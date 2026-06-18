Smartphone-Sucht Digitales Crack für junge Gehirne
Smartphones und soziale Medien haben schon für Erwachsene ein enormes Suchtpotenzial. Um so wichtiger sollte uns der Schutz von Kindern und Jugendlichen sein.
Smartphones und soziale Medien haben schon für Erwachsene ein enormes Suchtpotenzial. Um so wichtiger sollte uns der Schutz von Kindern und Jugendlichen sein.
Generation Alpha hat ein Aufmerksamkeitsproblem, kann aber herzlich wenig dafür. Youtube, TikTok, Snapchat, Instagram und weitere Apps fressen ihnen die Lebenszeit weg, nagen an ihrem Selbstwert und saugen sämtliche Konzentrationsfähig auf. Die Ironie dabei: Den meisten ist dies schon vollkommen bewusst.