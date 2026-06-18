Smartphone-Sucht: Digitales Crack für junge Gehirne

Generation Alpha hat ein Aufmerksamkeitsproblem, kann aber herzlich wenig dafür. Youtube, TikTok, Snapchat, Instagram und weitere Apps fressen ihnen die Lebenszeit weg, nagen an ihrem Selbstwert und saugen sämtliche Konzentrationsfähig auf. Die Ironie dabei: Den meisten ist dies schon vollkommen bewusst.

Dass sie dennoch dauernd wie mit unsichtbaren Fesseln an ihren Smartphones hängen, liegt daran, dass diese Geräte ein drogenähnliches Suchtpotenzial haben. Nicht umsonst spricht der Satiriker HG Butzko im Zusammenhang mit digitalen Medien von „zerebralem Crack“. Laut einer Erhebung des Deutschen Zentrums für Psychische Gesundheit (DZPG) zeigt mittlerweile mehr als jeder vierte junge Nutzer suchtartiges Verhalten im Zusammenhang mit Social Media.

Schon wir Erwachsene können uns dem Suchtpotenzial kaum entziehen

Erst dieses Jahr im März hatte ein US-Gericht die Google-Mutter Alphabet und den Meta-Konzern nach der Klage einer jungen Frau zu Millionenzahlungen verurteilt, weil die Plattformen Instagram und YouTube laut Jury gezielt süchtig machende Designs nutzen und Nutzer ungenügend vor den psychischen Gesundheitsrisiken gewarnt haben.

Apps nutzen gezielt süchtig machende Designs. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/Symbol

Schon für uns Erwachsene ist es nahezu unmöglich, sich diesem Suchtpotenzial zu entziehen – und wir wissen das auch. Wären es Zigaretten oder eine Schnapsflasche würden wir sie unseren Kindern sicher aus der Hand reißen. Warum nehmen wir sie nicht mehr an die Hand, wenn es um Smartphones geht?