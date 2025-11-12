Kommentar Es ist richtig, den Nationalpark Schwarzwald zu erweitern
Zum Jahresbeginn 2026 werden die zwei Teile des Nationalparks endlich verbunden. Das ist trotz aller Kritik eine sehr gute Nachricht, meint Redakteur Thomas Faltin.
Jahrelang haben alle richtigerweise auf die Details und auf das Kleinklein geschaut, und viele sahen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Nun aber steht fest: die Erweiterung des Nationalparks Schwarzwald kommt, zum 1. Januar 2026 verbinden sich die beiden Teile der Schutzfläche zu einem Ganzen. Es lohnt sich deshalb jetzt, den Blick nochmals aufs große Ganze zu lenken.