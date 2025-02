Die Erweiterung des Nationalparks Schwarzwald wird kommen. Doch der Weg dorthin war und ist zweifelhaft, meint Redakteur Thomas Faltin.

Thomas Faltin 19.02.2025 - 15:31 Uhr

So richtig jubelt niemand über den Lückenschluss im Nationalpark Schwarzwald. Den Anwohnern sind selbst die 1500 Hektar an Erweiterungsfläche viel zu viel. Umgekehrt hatten die Naturschützer auf mindestens die doppelte Kulisse gehofft. Ist das jetzt also ein fairer oder doch ein fauler Kompromiss?