Kommentar Hängepartie verlängert
Böblingen kauft Gebäude, ohne genau zu wissen, wofür.
Böblingen kauft Gebäude, ohne genau zu wissen, wofür.
Die Untere Gasse in Böblingen ist eine der wenigen in der Stadt, die noch einen Rest Altstadt-Flair verströmen. Unterhalb des Neuen Rathauses lugt hier und da noch Fachwerk hervor, Kopfsteinpflaster säumt den Weg. Als die Stadt vor sechs Jahren die Gelegenheit hatte, die historische Gebäudezeile mit der Nummer 7 und 9 zu erwerben, schlug sie kurzerhand zu. Sie wollte einen Teil der steingewordenen Geschichte Böblingens bewahren. Gut so.